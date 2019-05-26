Ford уходит, но дилеры остаются

На данный момент более 100 дилерских центров, что составляет 85% от общего количества, подтвердили свое намерение продолжить работу под брендом Ford

Напомним, компании Ford и Sollers официально объявили, как будет проходить реструктуризация бизнеса. Ford полностью прекратит продажи легковых автомобилей на российском рынке! Cборочные площадки, разумеется, будут закрыты. Кроме одной, елабужской, — выпуск фургонов и автобусов Ford Transit продолжится.

Также реструктуризация не коснётся сегмента «больших машин» — напротив, фордовцы видят это направление перспективным, а потому выводят грузовики F-Max калининградской сборки. Сообщалось, что стоимость базовой версии составит 6 миллионов рублей. Для сравнения, 400-сильный КАМАЗ-5490 NEO стоит около 5 миллионов.

После решения Ford сконцентрироваться на развитии сегмента коммерческого автотранспорта, компания предложила дилерам продолжить сотрудничество по двум направлениям: продажа и обслуживание Ford Transit, а также сервисное обслуживание легковых автомобилей или только сервисное обслуживание.

По оценкам Ford Sollers, 99% официальных дилеров продолжат сотрудничество, выбрав один из форматов. Количество городов, где будет доступно сервисное обслуживание сохранится, а сеть специализированных Transit-центров даже расширится.

Больше половины дилеров будут заниматься «Транзитами», а также ремонтом и обслуживанием легковых «Фордов»,

Остальные станции сосредоточатся исключительно на обслуживании и ремонте легковых моделей Ford;

Гарантийный ремонт и обслуживание машин будут производиться по стандартам компании на всей территории страны;

Для выполнения сервисных работ Ford Sollers сохранит центральный склад запасных частей, а также их регулярные поставки.

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