Чувствуйте себя уверенно. Lexus LX в Лексус – Волгоградский

За рулем роскошного флагманского внедорожника Lexus LX Вы всегда и везде выше обстоятельств, а Ваше положение неизменно говорит об успехе.

До 31 мая воспользуйтесь возможностью приобрести Lexus LX на привилегированных условиях в Лексус – Волгоградский .

Приобретая Lexus LX в обмен на Ваш текущий автомобиль по программе Lexus Trade-In, Вы получите преимущество в размере 350 000 рублей*.

А для спокойствия и уверенности в процессе эксплуатации Lexus NX Вам будет обеспечена всесторонняя поддержка по программе Lexus «Помощь на дороге» на 3 года**.

Узнайте больше возможностей для приобретения Lexus LX по телефону: +7 (495) 777-77-13

Лексус – Волгоградский

Официальный дилер Lexus

Москва, Остаповский проезд, д. 4

lexus-volgogradskiy.ru

*Трейд-ин. С 1 по 31 мая 2019 года при условии сдачи автомобиля (а/м) с пробегом по программе Lexus Trade-in (программа обмена а/м с пробегом на новые) при покупке а/м Lexus LX 2018-2019 годов выпуска в любой из существующих комплектаций предоставляется выгода 350 000 рублей. Выгода достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи а/м. Количество а/м ограниченно. Подробности об организаторе акции, порядке и условиях ее проведения, участвующих в акции Дилерах уточняйте на сайте lexus-volgogradskiy.ru и по телефону 8 800 200 38 83.

*Участвующие автомобили (а/м): Lexus LX (а/м, проданные после 1 апреля 2019 года). Срок действия программы: 36 месяцев со дня приобретения нового а/м первым клиентом. Получить более подробную информацию о программе «Помощь на дороге» при покупке Lexus LX вы можете у Уполномоченных Дилеров Лексус и/или Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус и в контакт-центре программы Lexus «Помощь на дороге» по телефону 8 800 333 85 51 (звонок по России бесплатный). С полными правилами программы вы можете ознакомиться на сайте lexus-volgogradskiy.ru.