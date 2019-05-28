Калькулятор ТО – точный расчет и экономия времени

Каждую минуту ваш автомобиль Volkswagen работает на вас. И для того, чтобы он всегда был в отличном техническом состоянии, а также для обеспечения его безопасной и надежной работы, не пренебрегайте своевременным прохождением технического обслуживания. Комплекс регламентных работ при прохождении ТО направлен на предупреждение поломок и устранение выявленных при диагностике дефектов.

ТО в специализированном сервисе «Автоцентр Сити-Каширка» — ваша 100% уверенность в безотказной работе автомобиля в любой ситуации!

Наш современный технический центр предлагает высокий уровень сервиса и соответствует всем стандартам концерна Volkswagen. Сотрудники автосервиса постоянно повышают квалификацию, проходят специальное обучение в учебных центрах Volkswagen. Высокая квалификация работников нашего сервисного центра позволяет гарантировать вам высочайшее качество работ и экономию средств, благодаря снижению временных затрат на проведение сервисных работ.

А чтобы спланировать расходы на ТО стало проще, воспользуйтесь сервисным калькулятором на нашем сайте . С помощью калькулятора вы рассчитаете точную стоимость ТО на ваш автомобиль, увидите, сколько будут стоить работы по обслуживанию, а сколько – запасные части. И все это в несколько кликов мышкой. И… еще один клик, и вы уже записаны на сервис. Все очень просто и не отнимет много времени. Убедитесь в этом сами.

За дополнительной информацией обращайтесь к сотрудникам сервисного отдела по телефону +7 (495) 741-45-45

«Автоцентр Сити — Каширка»

Официальный дилер Volkswagen

Адрес: Москва, Внешняя сторона МКАД, 23 км