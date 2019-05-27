RZR Camp 2019. Сезон гонок начался!

В прошедшие выходные, прошёл I этап гоночной серии на мотовездеходах и квадроциклах RZR CAMP 2019.

Несмотря на то, что гонка проходит ежегодно, каждое новое соревнование – как отдельная жизнь со своими героями. Так прошел и этот этап гоночной серии. Не перестаем удивляться выдержке спортсменов и безудержному стремлению взойти на подиум! Это была настоящая борьба – красивая и зрелищная. Мы уверены, что все присутствующие – гости соревнований и команда болельщиков, испытали настоящее удовольствие от увиденного действа – борьбы и профессионализма участников.

Кроссовая гонка и mud-racing, как обычно собрали наибольшее количество зрителей. Грязевые ванны никого не оставили равнодушными! И количество участников в данном классе все возрастает, чему мы, безусловно, рады. Рады создавать соревнования, где каждый может показать себя, выплеснуть свой адреналин, побыть в кругу единомышленников, увлеченных активным отдыхом и спортом, пообщаться с друзьями или найти новых, ну и, конечно же просто хорошо провести время всей семьей.

Поздравляем победителей первого этапа!