Geely снова обновила псевдокроссовер Emgrand GS

Обновление Geely Emgrand GS переживает уже не в первый раз, несмотря на относительную молодость модели. На этот раз ему достались новый мотор от Volvo, подобие «автопилота» и доработанная внешность.

Уже известный по целому ряду моделей как Volvo, так и Geely турбомотор стал, между тем, только предвестником куда более серьезного обновления. Этот двигатель при объеме в 1,5 л развивает 177 л.с. и 255 Нм крутящего момента и на Emgrand GS будет сопровождаться 7-ступенчатой роботизированной коробкой. Такой Emgrand GS выйдет на китайский рынок приблизительно через месяц. А несколько позже семейство пополнит первая гибридная модификация, построенная по «мягкой» схеме: в ее составе к мотору присоединится 48-вольтовый стартер-генератор.

Что касается «автопилота», то он представляет собой набор электронных водительских ассистентов, который может обеспечить водителю Emgrand GS возможность устраниться от управления хэтчбеком, допустим, при движении по магистрали. Электроника сама сможет контролировать скорость и расстояние до впередиидущего автомобиля, удерживать машину в заданной полосе и автоматически отормаживаться перед препятствиями (распознавать пешеходов ее тоже научили).

В салоне обновленного Geely Emgrand GC появятся новые рулевое мультифункциональное колесо, более продвинутая мультимедийная система и иной рычаг КПП.

Наконец, в некоторых комплектациях хэтчбек снабдят чуть более агрессивными бамперами и 18-дюймовыми колесными дисками.

По некоторым данным, на российском рынке Geely представит Emgrand GS в третьем квартале нынешнего года. Правда, пока не уточняется, какая именно версия доберется до нашей страны.

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