У кроссовера Lada XRAY нашли очень серьёзную проблему

АВТОВАЗ отзывает кроссоверы Lada XRAY Cross из-за возможного несоответствия вала электроусилителя рулевого управления

Прошлым летом АВТОВАЗ отозвал 7 220 автомобилей Lada XRAY 2017-2018 годов выпуска. Причиной отзыва тогда стал весьма серьёзный дефект — в поворотных кулаках были обнаружены газовые раковины, то есть, проще говоря, полости внутри деталей. На некоторых автомобилях Lada XRAY кулаки оказались отлиты из серого чугуна вместо высокопрочного.

Раковины — серьёзнейший литейный дефект, так как они являются концентраторами напряжений и меняют прочностные свойства отливок. Высокопрочные чугуны — разновидность серых чугунов, которые получают при модификации их магнием или церием. Они обладают высоким пределом текучести, то есть пластически деформируются только при больших напряжениях.

Теперь под отзыв попадают кроссоверы Lada XRAY Cross, притом АВТОВАЗ требует срочно отозвать автомобили из эксплуатации и доставить их эвакуатором на территорию дилерского центра.

Соответствующее предписание было разослано руководителям дилерской сети Lada. Как отмечает Lada Online, на автомобилях будут менять промежуточный вал. Возможно, отзывная кампания касается недавно опубликованнных фото и видео. На них демонстрируют промежуточные рулевые валы Lada XRAY Cross, которые сломались по местам сварки.

«Lada XRAY Cross 2019 года: машина — апрельская, пробег — свежий (1 345 км). Клиент приехал с претензией: говорит, чуть не убился — крутим руль, и ничего! А почему? А потому, что сварщик [распивал алкогольные напитки] на своей смене», — говорит герой одного из роликов (мы не можем опубликовать видео по причине ненормативной лексики).

Напомним, что XRAY Cross получил редукторный электроусилитель фирмы «Автоэлектроника» (рулевая рейка и поворотные кулаки — от «Весты»), тогда как XRAY без приставки Cross оборудован гидравлическим усилителем.

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