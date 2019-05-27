УАЗ Патриот обзавелся новыми опциями

Ульяновский автозавод еще в конце зимы этого года анонсировал для «Патриота» особое исполнение LifeStyle, отличием которого стал ряд нюансов бортового оборудования. Теперь частью этих опций можно укомплектовать и стандартные внедорожники.

Скажем, «Патриоту» в исполнении «Классик» стали доступны mp3-аудиосистема с четырьмя динамиками за дополнительную плату в 10 900 рублей, кожух запасного колеса с надписью Patriot за 4 490 рублей и задний парктроник с аудиооповещением за 6 900 рублей.

Список доступных отныне для популярного ульяновского внедорожника опций в комплектации «Оптимум» расширился за счет вышеупомянутых кожуха «запаски»и аудиосистемы по той же цене, а вот парктроники обойдутся уже в 10 900 рублей, поскольку система предусматривает еще и установку в передний бампер дополнительных датчиков.

Кроме того, для обоих «Патриотов» предлагается пакет под названием «Безопасная парковка». Включает он в себя камеру заднего вида, поставляется только в комплекте с пакетом «Мультимедиа» и оценен в 9 900 и 14 900 рублей соответственно.

Единственной опцией, способной повлиять на внешность внедорожника, стали колесные диски нового дизайна под названием «Футбол» с шинами размерностью 235/70 R16. На «Патриот» в комплектации «Максимум» их можно установить бесплатно, а прочие комплектации потребуют доплаты: 22 900 рублей для «Классика» и «Оптимума» и 4900 рублей для «Престижа».

Продавать УАЗ Патриот с возможностью установки новых опций дилеры завода начнут в июне нынешнего года.

По теме:

Стартовали продажи внедорожника УАЗ Хантер Экспедиция

Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен