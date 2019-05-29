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Дилер-клуб   29 мая 2019   

Нас объединяет хоккей 

Нас объединяет хоккей 

Хоккей один из самых мужественных и в то же время зрелищных видов спорта. Именно про этот вид спорта существует крылатая фраза «Трус не играет в хоккей». По популярности в России хоккей находится на одном из лидирующих мест и имеет огромную армию поклонников, не уступающую любителям  футбола, а ЧМ по хоккею – событие, которое всегда ждут с нетерпением во всем мире. 

Вот уже на протяжении 27 лет SKODA разделяет интересы поклонников этого зрелищного вида спорта и является главным спонсором Чемпионата мира по хоккею. 

27 лет – это много или мало?  

27 лет любить и быть верным одному виду спорту. 27 лет болеть за свою сборную и считать ее лучшей в мире. 27 лет поддерживать и продвигать ценности такой динамичной и сильной игры. Это все лишний раз подчеркивает непоколебимую преданность и желание следовать традициям чешского бренда SKODA. 

В этом году SKODA предлагает снова насладиться зрелищными матчами Чемпионата мира по хоккею 2019 и поболеть за свою сборную. Для тех, кто является не только фанатом игры, но и автомобилей, бренд подготовил отличное предложение. 

SKODA KODIAQ специальной серии Hockey Edition 

В таком исполнении автомобиль будет оснащен практичными и функциональными опциями, такими как полностью светодиодные фары и задние фонари в исполнении High, электрический привод двери багажного отделения, боковые зеркала с функцией электроскладывания и автоматического затемнения. 

Отличительной деталью данной комплектации будет являться комбинированная отделка сидений кожей и тканью со спортивным узором, а также хромированные накладки на пороги и шильдики на кузове с указанием особой серии Hockey Edition. 

Сегодня официальный дилер SKODA ВЕНТУС предлагает вам этот автомобиль по выгодной цене от 1 919 300 рублей.* 

  

Подробнее об автомобиле из серии SKODA Hockey Edition  вы можете узнать по телефону +7 (495) 266-79-45 

 

 

 

 

ВЕНТУС 

Официальный дилер SKODA 

Адрес: Москва, ул. Мосфильмовская, 68. 

 

*Указана цена на автомобиль ŠKODA KODIAQ с двигателем 1.4 TSI, 125 л.с., МКПП в комплектации Ambition (Амбишен) с пакетом Hockey Edition (WH1). 


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