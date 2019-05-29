Нас объединяет хоккей

Хоккей один из самых мужественных и в то же время зрелищных видов спорта. Именно про этот вид спорта существует крылатая фраза «Трус не играет в хоккей». По популярности в России хоккей находится на одном из лидирующих мест и имеет огромную армию поклонников, не уступающую любителям футбола, а ЧМ по хоккею – событие, которое всегда ждут с нетерпением во всем мире.

Вот уже на протяжении 27 лет SKODA разделяет интересы поклонников этого зрелищного вида спорта и является главным спонсором Чемпионата мира по хоккею.

27 лет – это много или мало?

27 лет любить и быть верным одному виду спорту. 27 лет болеть за свою сборную и считать ее лучшей в мире. 27 лет поддерживать и продвигать ценности такой динамичной и сильной игры. Это все лишний раз подчеркивает непоколебимую преданность и желание следовать традициям чешского бренда SKODA.

В этом году SKODA предлагает снова насладиться зрелищными матчами Чемпионата мира по хоккею 2019 и поболеть за свою сборную. Для тех, кто является не только фанатом игры, но и автомобилей, бренд подготовил отличное предложение.

SKODA KODIAQ специальной серии Hockey Edition!

В таком исполнении автомобиль будет оснащен практичными и функциональными опциями, такими как полностью светодиодные фары и задние фонари в исполнении High, электрический привод двери багажного отделения, боковые зеркала с функцией электроскладывания и автоматического затемнения.

Отличительной деталью данной комплектации будет являться комбинированная отделка сидений кожей и тканью со спортивным узором, а также хромированные накладки на пороги и шильдики на кузове с указанием особой серии Hockey Edition.

Сегодня официальный дилер SKODA ВЕНТУС предлагает вам этот автомобиль по выгодной цене от 1 919 300 рублей.*

Подробнее об автомобиле из серии SKODA Hockey Edition вы можете узнать по телефону +7 (495) 266-79-45

ВЕНТУС

Официальный дилер SKODA

Адрес: Москва, ул. Мосфильмовская, 68.

*Указана цена на автомобиль ŠKODA KODIAQ с двигателем 1.4 TSI, 125 л.с., МКПП в комплектации Ambition (Амбишен) с пакетом Hockey Edition (WH1).