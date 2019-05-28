Полностью раскрыта внешность вседорожного Kia XCeed

Внешность вседорожного хэтчбека Kia XСeed полностью раскрыли на фотографиях, сделанных во время рекламной фотосессии. Производство модели начнется в октябре этого года, а предлагать её будут как с передним, так и с полным приводом.

От других моделей семейства приподнятый XСeed будет отличаться полностью измененным «лицом»: у машины другая решетка радиатора, фары с вырезом, а также по-другому оформленный бампер с горизонтальными лезвиями по бокам. Сзади изменений не меньше: другая дверь багажника, фонари и стилизованная под диффузор накладка с интегрированными насадками на выхлопные патрубки.

По предварительной информации, производство Kia Xceed начнется в октябре этого года. Хэтчбек предложат в версии с передним или полным приводом. Гамма двигателей, вероятно, будет такой же, как у других моделей семейства Ceed.

Помимо XCeed скоро в модельном ряду южнокорейской марки появятся большой водородный седан и четырехдверный электрокар длиной 4,7 метра. Также на этот год запланирована премьера новой «Оптимы», которая впервые получит полноприводную трансмиссию с электронноуправляемой муфтой подключения задней оси и несколькими режимами работы.

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