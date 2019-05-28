BMW представила электро-кроссовер Vision iNEXT

Баварский электрокар получит один гигантский экран вместо отдельных дисплеев комбинации приборов и информационно-развлекательной системы.

Скорее всего, iNext в серийном обличии получит название BMW i5, и он станет технологическим прорывом для баварской марки. Несмотря на то, что новинка появится только до 2021 года, немцы уже начали рекламную кампанию, предоставив нам возможность оценить салон, где гигантский дисплей будет доминировать на приборной панели.

Не просто дисплей, а изогнутый, который объединит в себе комбинацию приборов и мультимедийный комплекс, а не два отдельных экрана, как в современных автомобилях премиум-класса. Как рассказал глава BMW Design Домаг Дюкек, полностью цифровой огромный монитор будет ориентирован на водителя и сделан из высококачественных материалов. В пресс-релизе уточняется, что односекционный изогнутый дисплей «практически свободно подвешен на приборной панели», поэтому он создаст иллюзию «парения» на приборной панели.

Интересно, но BMW упоминает, что с точки зрения пассажира дисплей не будет показывать даже малейшей точки контакта с приборной панелью. Вдохновленный новейшими потребительскими технологиями, большой экран будет опираться на тонкие магниевые кронштейны и будет иметь антибликовое покрытие. Чтобы обеспечить гладкий вид со всех сторон, экран не будет иметь громоздкого козырька для затенения.

BMW не является первым автопроизводителем, внедрившим сверхширокий дисплей, поскольку у будущего электрического ситикара Honda E также будет гигантский экран, почти такой же широкий, как приборная панель. Тем не менее, симпатичный EV из Японии может похвастаться несколькими отдельными экранами, а не единой цельной надстройкой.

Напомним, что электрический внедорожник, который будет производиться в Германии на заводе BMW в Дингольфинге, получит электромоторы пятого поколения с увеличеным запасом хода. В случае iNext, он сможет проезжать порядка 600 км по циклу WLTP. Чтобы соответствовать своему статусу «технологического флагмана», внедорожник с нулевым уровнем выбросов получит также автопилот 3 уровня.

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