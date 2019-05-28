Кроссовер Suzuki Vitara Brezza получил пакет Sports

В Индии открылся приём заказов на кроссовер Maruti Suzuki Vitara Brezza в исполнении Sports Limited Edition.

По сути, речь о заводском наборе аксессуаров, которым можно украсить любую комплектацию за доплату в 29 990 рупий (27 808 рублей). В пакет входят накладки на колёсные арки, П-образная «защита» на передний бампер, наклейки в виде полос на кузов, «спортивные» юбки, пороги, чехлы на сиденья, кожаная отделка руля, дизайнерские коврики, подушка для шеи и многое другое. Комплект декора нельзя рассматривать как ответ на новую угрозу по имени Hyundai Venue, ведь реакцией будет серьёзный рестайлинг Брезы до конца нынешнего года.

Пока Vitara Brezza, выпущенная в 2016-м, считается на индийском рынке королём кроссоверов, иногда опережающим по продажам даже Крету. Последняя, впрочем, выиграла по итогам 2018 года со счётом 120 905 реализованных машин против 115 466. Вместе с тем будущее Брезы туманно, и дело не только в Hyundai Venue. С марта 2020-го вступят в силу более строгие эконормы BS-VI, а фиатовский дизель 1.3 MultiJet, который ставится на бестселлер Suzuki, будет снят с производства. Вместо него Vitara Brezza, вероятно, получит бензиновый атмосферник 1.5 (104 л.с., 138 Н\м) от компактвэна Ertiga. Только вместо четырёхдиапазонного «автомата» ожидается пятиступенчатый. Возможна умеренная гибридная система.

По теме:

Suzuki Jimny стал лучшим городским автомобилем мира

Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен