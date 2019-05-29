Кроссовер Mercedes-Benz GLA выйдет на рынок в следующем году

Ранний прототип компактного кроссовера Mercedes-Benz GLA мы видели ещё в 2017 году и ожидали в серии в 2018-м или 2019-м.

Ожидание затянулось и, похоже, продлится до следующего года. Несколько часов назад фотошпионы отсняли GLA в его финальном воплощении, то есть с родным и почти готовым кузовом. Однако стадия тестов не позволяет говорить о премьере в этом году: для одного из испытаний немцы даже демонтировали задние двери.

Судя по снимкам, новый паркетник не сильно крупнее прошлого, и проём задних дверей у новичка довольно скромен. И всё же внутри ожидается рост запаса пространства для пассажиров. Хотя теперь оно не критично: каждый, кому здесь покажется тесно, может просто обратить взор на сородича GLB. В дизайне прослеживается влияние хэтча А-класса нового поколения, компактвэна B-класса и паркетника GLB, родственных для GLA. В таком ракурсе видно, что фары GLA напоминают B-класс, а контуры небольшой решётки радиатора скорее ближе к GLB.

Модель прошлого поколения пережила рестайлинг в 2017 году. Кроссовер второй генерации должен дебютировать в 2020-м. В деталях внешности тут можно найти пересечения с «ашкой», B и GLB, и всё же профиль GLA оригинален: задний свес очень короткий, наклон заднего стекла велик, а крыша в задней части салона «нарисована» низко. Тем не менее пропорции кузова ближе к кроссоверным, чем у GLA прошлого поколения. Пусть формы не столь квадратные, как у паркетника GLB.

От GLA ждём повтора ассортимента моторов А-класса. Значит, тут пропишутся дизели 1.5 (95 и 116 л.с.) и 2.0 (150 и 190), бензиновые двигатели 1.33 (109-163 «лошадки») и 2.0 (190 и 224 л.с.). Это на обычных версиях. Ещё в гамме GLA должны появиться сразу две «заряженные» вариации с индексами 35 (306 сил) и 45 (по предварительным данным — 405 л.с.). У «сорок пятого» ДВС будет дополнен умеренной гибридной системой (комбинированным стартером-генератором). И заряжаемая от сети версия GLA наверняка появится. А вот полностью электрический вариант с таким именем маловероятен. По идее, эту нишу займёт родственная модель с индексом EQB, которая выйдет в свет в 2021 году.

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