Инсайдерские цены на Opel для России оказались фейком

Сегодня в сети получила распространение информация о ценах на модели Opel для российского рынка, будто бы предоставленная самим производителем дилерам марки. Вслед за этим представительство Opel в России распространило официальное заявление, дезавуирующее эту информацию.

Напомним, что к выходу на российский рынок готовятся пока три модели Opel — кроссовер Grandland X, минивэн Zafira Life и фургон Vivaro. Именно о ценах на них и шла речь в появившейся в сети «инсайдерской» информации. Цифры, соответственно, назывались такие: 1,8–2,2 млн руб., 2,3-3 млн руб. и 1,7 млн руб. И хотя можно предположить, что некие консультации по ценам между автопрозводителем и новообразованными дилерами марки и впрямь идут в порядке прощупывания почвы, российское представительство Opel все же сочло необходимым сделать заявление с опровержением, полный текст которого приводится далее.

«Сегодня на нескольких интернет-ресурсах появилась информация о ценах на автомобили Opel. Доводим до вашего сведения, что эта информация не является достоверной. Разговоры об ориентировочной стоимости автомобилей Opel начались с момента официального объявления о возвращении бренда в Россию. Информация о стоимости, вновь появившаяся в прессе сегодня, всего лишь очередное предположение.

Цены, версии и комплектации автомобилей еще не определены. Соответствующая информация будет обнародована до конца текущего года».

От себя добавим, что пресс-служба Opel в России уже не в первый раз вынуждена опровергать недостоверную информацию и обращаться с просьбой к особо нетерпеливым не распространять таковую. Остается в этой связи лишь предположить, что стремление ряда ресурсов «бежать впереди паровоза» объясняется высокой степенью публичного интереса, какую вызвала новость о возвращении марки Opel в Россию уже под крылом PSA, и столь же высокой степенью ожидания начала продаж автомобилей этой марки.

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