В России стартовали продажи наиболее доступного Chery Tiggo 7

У кроссовера Chery Tiggo 7 на российском рынке с некоторой задержкой, но все же появилась самая бюджетная версия, которая «уронила» базовую цену модели сразу на 80 000 рублей. При этом, как ни странно, она же оказалась и самой мощной в семействе.

До сегодняшнего дня российский покупатель мог рассчитывать только на Chery Tiggo 7 с 2-литровым атмосферным мотором мощностью 122 л.с. (180 Нм) в паре с вариатором. Такой вседорожник продается в двух комплектациях под названием Luxury и Elite по цене 1 279 900 и 1 369 900 рублей соответственно.

Однако на российском рынке появилась модификация вседорожника, оцененная в 1 199 900 рублей и ставшая, соответственно, самой бюджетной версией Tiggo 7. Именуется она Sport и комплектуется 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом, который развивает уже 152 л.с. и 205 Нм крутящего момента (доступны в диапазоне от 2000 до 4000 об/мин).

Вероятнее всего, такое ценообразование связано с тем, что турбомотор у Tiggo 7 сопровождается на российском рынке только 6-ступенчатой механической коробкой. Кроме того, по сравнению с топовыми комплектациями Tiggo 7 Sport получила несколько урезанный список бортового оборудования.

Кроссовер оснащен, например, подогревом передних сидений, кондиционером, мультирулем, мультимедийной системой с 9-дюймовым дисплеем и возможностью интеграции смартфонов, круиз-контролем, системой бесключевого доступа, задними парктрониками и 18-дюймовыми колесами. Но при этом его салон отделан тканью, в отличие от кожаного интерьера Tiggo 7 Luxury, а трансмиссия в силу механической природы лишена возможности выбора режимов движения между вариантами Sport и Eco.

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