Infiniti QX50 получил «5 звёзд» в тестах на безопасность NHTSA

В серии испытаний на безопасность кроссовер Infiniti QX50 2019 модельного года удостоился максимального пятизвездного рейтинга от управления National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA — национальная администрация США по безопасности на транспорте). Эксперты отметили высокую эффективность вспомогательной системы ProPILOT Assist, которая не только позволяет избежать аварийных ситуаций, но и значительно снижает стресс в процессе управления автомобилем.

Причем, одинаково высокие оценки получили как полноприводная, так и переднеприводная версии необычного кроссовера. Благодаря совершенно новой платформе QX50 и большому количеству электронных ассистентов автомобиль вышел в лидеры сегмента по эффективности, уровню комфорта и простору салона в сегменте премиальных кроссоверов.