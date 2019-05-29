Jaguar Land Rover представляет «горячее» рулевое колесо

Неожиданный инструмент подсказок водителю правильных действий предложили британцы. Инженеры компании Jaguar Land Rover, знаменитые своими многочисленными предложениями по части безопасности и комфорта, разработали рулевое колесо, которое поможет водителям меньше отвлекаться от дороги: нагреваясь с той или иной стороны, оно подаст сигнал о необходимости поворота налево или направо. Это результат исследовательского проекта, реализованного совместно с Университетом Глазго. Отдельные сегменты руля могут нагреваться или охлаждаться, и с помощью этих сигналов автомобиль может подсказать водителю, где повернуть, когда перестроиться и как подготовиться к скорому затору на дороге. В первую очередь такая функция может быть полезна в условиях низкой видимости, например, во время дождя, в гористой или лесной местности.

В автономных автомобилях будущего эта технология также может применяться и на подрулевых лепестках переключения передач, чтобы обозначить переход управления от водителя к автономной системе. Ситуации, когда водитель отвлекается от управления автомобилем, нередко приводят к дорожно-транспортным происшествиям. По мнению специалистов Jaguar Land Rover, рулевое колесо, дающее водителю тепловые подсказки, позволит ему сохранять полную сосредоточенность на дороге.

Технически всё выглядит просто: тепловые зоны на обеих сторонах рулевого колеса показывают направление для поворота. Температура рулевого покрытия резко меняется в большую или меньшую сторону на 6°С. Правда, остаётся непонятным, какое именно направление инстинктивно выберет водитель — «холодное» или «горячее». Если необходимо, водитель также может настроить разницу температур по своим предпочтениям. Исследования показали, что температурные подсказки могут также использоваться для неэкстренных уведомлений, где вибрация излишне отвлекает водителя, в частности при предупреждении о низком уровне топлива. Такой способ информирования также является альтернативой звуковых оповещений в тех случаях, где излишний шум в салоне препятствует комфортному общению пассажиров