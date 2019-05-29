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Новости   29 мая 2019   

Jaguar Land Rover представляет «горячее» рулевое колесо

Неожиданный инструмент подсказок водителю правильных действий предложили британцы. Инженеры компании Jaguar Land Rover, знаменитые своими многочисленными предложениями по части безопасности и комфорта, разработали рулевое колесо, которое поможет водителям меньше отвлекаться от дороги: нагреваясь с той или иной стороны, оно подаст сигнал о необходимости поворота налево или направо. Это результат исследовательского проекта, реализованного совместно с Университетом Глазго. Отдельные сегменты руля могут нагреваться или охлаждаться, и с помощью этих сигналов автомобиль может подсказать водителю, где повернуть, когда перестроиться и как подготовиться к скорому затору на дороге. В первую очередь такая функция может быть полезна в условиях низкой видимости, например, во время дождя, в гористой или лесной местности.

В автономных автомобилях будущего эта технология также может применяться и на подрулевых лепестках переключения передач, чтобы обозначить переход управления от водителя к автономной системе. Ситуации, когда водитель отвлекается от управления автомобилем, нередко приводят к дорожно-транспортным происшествиям. По мнению специалистов Jaguar Land Rover, рулевое колесо, дающее водителю тепловые подсказки, позволит ему сохранять полную сосредоточенность на дороге.

Технически всё выглядит просто: тепловые зоны на обеих сторонах рулевого колеса показывают направление для поворота. Температура рулевого покрытия резко меняется в большую или меньшую сторону на 6°С. Правда, остаётся непонятным, какое именно направление инстинктивно выберет водитель — «холодное» или «горячее». Если необходимо, водитель также может настроить разницу температур по своим предпочтениям. Исследования показали, что температурные подсказки могут также использоваться для неэкстренных уведомлений, где вибрация излишне отвлекает водителя, в частности при предупреждении о низком уровне топлива. Такой способ информирования также является альтернативой звуковых оповещений в тех случаях, где излишний шум в салоне препятствует комфортному общению пассажиров


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