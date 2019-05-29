Подвеска OME для Jeep Wrangler JL

Компания Old Man Emu представляет улучшенные амортизаторы с байпасом BP-51, разработанные специально для внедорожников Jeep Wrangler JL начиная с 2018 модельного года. Комплект состоит из двух передних амортизаторов, двух задних амортизаторов и двух установочных комплектов. Амортизаторы BP-51 совместимы с пружинами OME и вместе с установочными комплектами позволяют лифтовать модификации Sport и Rubicon на разную величину. Высота подъема автомобиля в варианте Sport составляет 3,5 дюйма (90 мм), в варианте Rubicon 2,5 дюйма (65 мм).

При разработке амортизаторов BP-51 для Jeep Wrangler JL было необходимо найти дополнительное место для корпуса амортизатора большего диаметра, место для монтажа выносного бачка и подготовить специфические крепления амортизаторов. Кронштейны крепления бачка внутри переднего крыла прямо под фарой для версий Sport и Rubicon пришлось делать разными из-за различного дизайна передней части этих автомобилей.

В случае с задним выносным бачком, место позволяло закрепить его прямо на корпусе амортизатора. Для монтажа переднего амортизатора на Jeep Wrangler JL, инженерам пришлось разработать специальное, более низкое крепление, чтобы избежать контакта между корпусом амортизатора и рамой при полностью выдвинутом штоке. Для организации дополнительного места нижний кронштейн был вынесен наружу.

Кронштейн заднего амортизатора также был перенесён, чтобы обеспечить зазор между корпусом амортизатора и стабилизатором подвески при полностью выдвинутом штоке. При этом кронштейн не только опускает нижнюю точку крепления, но и обеспечивает защиту при езде по бездорожью. При разработке конструкции кронштейна учитывалось не только удобство монтажа, но и возможность установить защиту моста от камней