Infiniti объявляет специальные цены на обновлённый кроссовер QX60 в России

Обновленный Infiniti QX60 будет доступен в России в версиях Elegance, Premium, Elite и Hi-tech с 3,5-литровым бензиновым двигателем мощностью в 283 л.с. и полным приводом. Для Qx60 с 2,5-литровым гибридным двигателем и полным приводом будут доступны только комплектации Elite и Hi-tech. В стандартном исполнении версии Elegance новый QX60 оснащён системой интеллектуального полного привода, круиз-контролем, запуском двигателя кнопкой, 8 подушками безопасности, мультимедийной системой InTouch с цветным сенсорным дисплеем 8″ дюймов, камерой заднего вида и парковочным дисплеем, системой бесконтактного открытия дверей, обогревом ветрового стекла в зоне щеток и обогревом боковых зеркал, омывателем фар, биксеноновыми фарами переднего освещения с авторегулировкой уровня наклона, электроприводом двери багажника, подсветкой дверей, пространства для ног и багажного отделения, системой Welcome Lightning («Приветственное освещение»), обитыми натуральной кожей сиденья водителя (с электроприводом регулировки в 8 направлениях) и переднего пассажира (в 6 направлениях), передними сиденьями с подогревом, трехзонным-климат-контролем с автоматическим режимом рециркуляции воздуха, интеллектуальным чип-ключом Intelligent Key. Стоимость комплектации Elegance составит от 3 145 000 рублей.

Версия Premium (в дополнение к оборудованию версии Elegance) получила интерактивную навигационную систему Infiniti, двухканальную аудиосистему BOSE с 11 динамиками и сабвуфером, память настроек положения сиденья водителя, рулевой колонки и наружных зеркал заднего вида, систему кругового обзора, передние и задние датчики парковки, бесконтактное открытие багажной двери (при движении ногой под задним бампером). Стоимость комплектации Premium составит от 3 480 000 рублей.

Версия Elite включает в себя (в дополнение к оборудованию версии Premium) прозрачную панорамную крышу с солнцезащитной шторкой, передние сиденья с вентиляцией, задние сиденья с подогревом, информационно-развлекательный центр INFINITI с установленными в подголовниках передних сидений двумя 8″ QHD дисплеями, аудиосистему BOSE Premium Sound System с 13 динамиками мощностью. Стоимость комплектации Elite составит от 3 735 000 рублей для бензинового двигателя и 3 930 000 рублей для гибридного двигателя.

Версия Hi-tech (в дополнение к оборудованию версии Elite)получила расширенный пакет систем безопасности: систему предупреждения о нахождении объекта в «слепой зоне», систему предупреждения о возможном столкновении спереди, интеллектуальный круиз-контроль и систему поддержания дистанции до впереди идущего автомобиля, систему предотвращения выхода из полосы движения, систему предотвращения столкновения при движении задним ходом, интеллектуальное переключение дальнего/ближнего света фар. Стоимость комплектации Hi-tech составит 3 775 000 рублей для бензинового двигателя и 3 975 000 рублей для гибридного двигателя.

Автомобиль уже доступен для предзаказа во всех официальных дилерах Infiniti. Первые поставки новой модели ожидаются в начале июня 2019 года.