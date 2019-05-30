Yamaha YFM700F GRIZZLY: Перерождение легенды

На российском рынке дебютировал обновлённый многоцелевой квадроцикл Yamaha Grizzly 700 EPS – модель, ставшая культовой среди любителей активного отдыха и внедорожных экспедиций. Компания «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс» с гордостью представляет полностью новую модификацию Grizzly SE, оснащённую большими 14-дюймовыми колёсами с внедорожными шинами Maxxis и укомплектованную мощной лебёдкой WARN

Базовая версия Yamaha Grizzly 700 EPS укомплектована тяговитым двигателем и выносливым вариатором. Мотовездеход имеет полный набор режимов работы трансмиссии 4х4, усилитель рулевого управления EPS, универсальные шины Maxxis на 12-дюймовых колёсных дисках и независимую подвеску всех колёс. Тягово-сцепное устройство, рассчитанное на буксировку прицепа массой 600 кг, и багажные площадки общей грузоподъёмностью 140 кг позволяют использовать Grizzly 700 для транспортировки грузов в самые труднодоступные локации. Всё это позволяет использовать Grizzly не только как утилитарную машину, но и как совершенный рекреационный снаряд.

В 2019 году компания Yamaha вернулась к 686-кубовому 1-цилиндровому мотору с одним верхним распределительным валом и 4-клапанной головкой цилиндра, который устанавливался на Grizzly 700 EPS в 2007-2015 годах. Фирменная черта мотовездеходов Yamaha – запатентованная автоматическая трансмиссия Ultramatic. Введение в конструкцию обгонной муфты в дополнение к автоматическому центробежному сцеплению позволило реализовать эффективное торможение двигателем для движения на спуске. Привод на все колёса – валами.

Выбор между режимами привода на два или четыре колеса, а также блокировка переднего межосевого дифференциала в полноприводном режиме осуществляется простым в управлении переключателем системы On-Command, расположенным справа на руле. В Yamaha Grizzly 700 EPS механическая блокировка дифференциала, активируемая надёжным сервоприводом в герметичном гидроизолированном корпусе и простым реечным механизмом. Для повышения комфорта и снижения физической нагрузки водителя Yamaha Grizzly 700 EPS оснащён электроусилителем рулевого управления, удобным в длительных поездках. Мотовездеходы Yamaha очень популярны в европейской части России и знамениты своей практичностью и надёжностью. Новый Yamaha Grizzly 700 EPS уже доступен в салонах официальных дилеров Yamaha. Рекомендованная розничная цена составляет 1 090 000 рублей за базовую версию и 1 140 000 рублей за модификацию SE.