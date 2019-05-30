Lexus обновил кроссовер RX

Представлен рестайлинговый кроссовер с системой BladeScan Type AHS

Компания Lexus представила обновленный вариант семейства RX. Изменений, впрочем, со сменой модельного года вседорожник получил не так, чтобы много, хотя, вероятнее всего, покупатели их оценят: Lexus RX стал умнее и безопаснее.

Доработки внешности исчерпываются, пожалуй, новой оптикой, противотуманным фарами, несколькими альтернативными вариантами дизайна 18- и 20-дюймовых колесных дисков, а также двумя новыми оттенками для кузова.

В интерьере, между тем, произошли изменения, сравнимые с небольшой революцией: Lexus отказался от трекпада, все же сделав выбор в сторону сенсорных мониторов. Мультимедийная система кроссовера в стандарте оснащается 8-дюймовым экраном, но опционально его размер можно нарастить до 12,3 дюймов. При этом, по слухам, по желанию покупателя трекпад все же можно будет сохранить. Сама же система подружилась с функциями Apple CarPlay и Android Auto, а функционал системы голосового управления заметно расширен. Наконец, в список бортового оборудования вошел усовершенствованный комплекс водительских ассистентов.

Что касается ходовой части, то в подвеске вседорожника теперь применяются облегченные и более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости и иные амортизаторы. Доработки призваны улучшить управляемость кроссовера, повысить уровень комфорта и уменьшить вибронагруженность.

Наконец, для Lexus RX обновили опциональный пакет F Sport: теперь их сразу два. Первый позволяет сделать чуть более агрессивной внешность кроссовера, а второй нацелен на дальнейшее улучшение управляемости и, помимо спортивных амортизаторов, включает в себя дополнительный режим работы бортовой электроники Sport+, иные настройки рулевого управления и кое-какие дополнительные мелочи. Правда, в Lexus пока не уточняют, на каких именно рынках будут доступны пакеты.

В России кроссовер доступен с 2-литровым 238-сильным турбомотором, трехлитровым V6 мощностью 301 л.с. и в гибридной модификации RX 450h. Минимальная стоимость Lexus RX – 3 011 000 рублей.

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