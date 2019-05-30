Шестой студенческий концепт-кар Škoda получил название Mountiaq

Шестой по счету студенческий концепт-кар ŠKODA получил название Mountiaq. Сборка концепт-кара стартовала в январе 2019 года. Первым этапом работы стало усиление кузова исходного Škoda Kodiaq. После этого автомобилю сняли крышу, а также установили новые задние кузовные элементы и боковые окна, превратив его в пикап. Двери водителя и переднего пассажира стали короче и шире. Кроме того, студенты разработали специальное прочное крепление для лебёдки, приспособив её к высоким нагрузкам, связанным с использованием автомобиля на бездорожье. Одним из самых трудных этапов стала установка задней двери на грузовую платформу. На ней вместо традиционного логотипа компании размещена крупная надпись ŠKODA – такая же, как и у новых серийных моделей Scala и Kammiq, которые стали первыми европейскими моделями чешского бренда с подобным обозначением.

Чтобы улучшить внедорожные характеристики своего автомобиля, студенты увеличили дорожный просвет почти пятиметрового пикапа: он стал приблизительно на 100 мм больше по сравнению с серийной моделью Škoda Kodiaq Scout. Этого удалось добиться путем установки 17-дюймовых колес Rockstar II и шин с углубленным рисунком протектора. Колесная база концепт-кара составляет 2 788 мм, а под капотом установлен двигатель 2.0 TSI, развивающий 190 л.с. (140 кВт).

Яркий цвет кузова гармонирует с интерьером, выполненным в черной и оранжевой коже. Как и в случае с предыдущими подобными концепт-карами, студенческая команда впечатляет своим вниманием к деталям: например, их мастерство и творческий подход прекрасно иллюстрируют решетка радиатора с элегантной подсветкой.