Автомобили УАЗ превращают любое направление в дорогу

Более 75 лет легендарные автомобили марки УАЗ делают нашу жизнь проще и удобнее. Ведь ни для кого не секрет, что в нашей огромной стране гораздо больше направлений, чем дорог. Без хорошего полноприводного автомобиля порой бывает весьма тяжело. Для работы и приключений, для трассы и бездорожья – среди автомобилей УАЗ Вы обязательно найдёте свой. Более 50 стран во всем мире уже выбрали УАЗ . А вы?

Официальный дилер УАЗ ТЕХИНКОМ предлагает вам совершить покупку нового автомобиля УАЗ с выгодой до 279 263 рублей ! Вы выбираете автомобиль, а мы предоставляем – реальные цены!

УАЗ Патриот – от 631 750 рублей

УАЗ Пикап – от 659 181 рубля

УАЗ Хантер – от 687 000 рублей

УАЗ Профи – от 631 668 рублей

Коммерческий ряд – от 556 023 рублей.

Менеджеры в 2-х дилерских центрах на севере и юге Москвы будут рады знакомству с вами лично и по телефону: +7 (495) 241-84-68

Выбирайте ближайший к Вам дилерский центр ТЕХИНКОМ УАЗ:

ТЕХИНКОМ – Строгино (Москва, ул. Кулакова, владение 24, корпус 3)

ТЕХИНКОМ – МКАД 14 км (МКАД 14 км (внешняя сторона), Коммерческий проезд, д.8)

Режим работы: ежедневно с 8.00 до 22.00

www.pro-uaz.ru