Новинка от KAMA TYRES: летняя шина Viatti Bosco H/T

Шинный комплекс KAMA TYRES представил новую модель шин для городских и магистральных дорог Viatti Bosco H/T, разработанную для кроссоверов и внедорожников. Модель уже представлена на рынке в типоразмерах 215/60R17, 235/55R17 и 265/60R18, к концу 2019 года планируется запустить в серийное производство весь торговый ассортимент линейки, состоящий из 17 типоразмеров.

Новинка имеет дорожный рисунок протектора с повышенными показателями топливной экономичности и сниженным уровнем шума, обеспечивает надёжность и комфорт при вождении. Среди преимуществ Viatti Bosco H/T – высокий уровень сцепных свойств как на сухой, так и на мокром покрытиях, а также высокие показатели управляемости и курсовой устойчивости.

При создании Bosco H/T были применены передовые европейские технологии, которые уже зарекомендовали себя и успешно работают в предыдущей кроссоверной линейке Viatti Bosco A/T. Если последняя предназначена преимущественно для пересечённой местности, то H/T рассчитана исключительно для асфальтированного дорожного полотна.

По сравнению с предшественницей новинка имеет меньшую массу, меньший внешний шум и лучшие сцепные характеристики. Усовершенствованная технология VSS (variable sidewall stiffness) помогает шине адаптироваться под дорожное покрытие, поглощать удары при преодолении неровностей и стыков асфальта, а также уверенно проходить скоростные повороты. За счёт использования технологии Hydro Safe шины эффективно разбивают водную плёнку и максимально быстро выводят жидкость из пятна контакта с дорогой.

Кроме этого, при разработке рисунка протектора была применена технология HighStab. Это жесткое центральное ребро и усиленные продольные ряды шашек, которые способствуют высокой управляемости и устойчивости как при прямолинейном движении, так и при выполнении активных манёвров.

Технология SilencePro, это блоки рисунка, имеющие различную ширину и сложную очередность чередования, что позволяет в пятне контакта шины с дорогой уменьшить уровень возникновения резонансных воздушных потоков, которые и создают шумовой эффект качения шины. Ломанные формы основных канавок и ламелей шины дополнительно снижают движение воздушных потоков по элементам рисунка и снижают шум при движении.

Технология повышения управляемости и устойчивости при движении HiControl (high control) повышает окружную жесткость шины, за счет специально оптимизированных усилений между основными элементами рисунка протектора в плечевых и центральных рядах. Совместно с технологией HighStab создает кольцевые ряды жесткости для повышения характеристик курсовой устойчивости при прямолинейном движении и управляемости при маневрировании автомобиля.