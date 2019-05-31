Lada Granta превратили в дом на колесах

Кемпер планируют продавать по цене от 1 150 000 рублей

Московская фирма Lux Form представила автодом на базе новой Lada Granta. Автомобиль оборудован жилым модулем с двумя спальными местами и кухней и скоро поступит в продажу по цене от 1 150 000 рублей.

Кемпер построен на базе грузовичка Lada Granta ВИС-2349. Вместо грузовой платформы, на шасси установлен компактный жилой модуль, внутри которого есть два спальных места, кухня, шкаф, туалет и душевая. Также имеются баки для чистой и сточной воды, розетка на 200 вольт и пятилитровый бойлер.

По данным сайта Лада.Онлайн, кемпер представят в нескольких версиях с возможностью выбора опций. Цена базовой модификации составит около 1 150 000 рублей. Вариант Luxe будет стоить около 1 800 000 рублей.

В прошлом году американская компания Jayco представила роскошный кемпер Embark. В автомобиле есть гостиная комната, спальня, полноценная кухня и камин. Кемпер оснащен передней независимой подвеской и 46-миллиметровыми амортизаторами Bilstein. В движение его приводит 360-сильный дизельный двигатель Cummins.

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