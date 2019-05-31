Kia Seltos – новый кроссовер, который ждут в России

В искусстве интриги автопризводители поднаторели: несмотря на всю незатейливость такого маркетингового инструмента как тизер, он отменно подогревает интерес публики к очередному новому автомобилю. Не отстают и фотошпионы, стремясь урвать свой кусок славы. Очередной их жертвой пала одна из наиболее ожидаемых новинок сезона – компактный кроссовер Kia под рассекреченным заодно названием Seltos.

С новейшего кроссовера в буквальном смысле сорвали покров тайны – расчехлили на людной улице в процессе подготовки, как можно предположить, к рекламной фотосъемке. Не исключено, впрочем, что эта «утечка» сродни небезызвестному роялю в кустах и тоже инспирирована коварными корейскими маркетологами.

Так или иначе, но вполне себе серийная, как представляется, модель нового компактного кроссовера Kia под названием Seltos предстала на опубликованных порталом Autoblog «шпионских» фотографиях во всей своей красе и без малейшего камуфляжа – причем в точном соответствии с тем образом, который до этого был воплощен в тизерах. А сам Seltos, насколько можно судить, воплотил в себе актуальные тренды «кроссоверостроения»: тут тебе и стильные динамичные обводы в целом с множеством броских изгибов и сопряжений, и светодиодные фары с фонарями, и стремящаяся сзади вверх и тем самым маскирующая «квадратность» такого типа кузова оконная линия, и окрас крыши в контрастный цвет, и соответствующие элементы функционального декора…

Салон при этом остался пока тайной, покрытой мраком и слегка приоткрытой лишь посредством все того же известного уже тизера – так что есть основание полагать, что он и в реальности будет выдержан в том же стиле и формате.

Что же касается силовых агрегатов, то с учетом общего происхождения новинки с уже известной Hyundai Creta, вполне можно допустить и оснащение Kia Seltos известными же моторами объемом 1,6 и 2 литра соответствующей мощностью 123 и 150 л.с. в паре с 6-ступенчатой коробкой передач. Не исключена, стало быть, и полноприводная версия.

Аналогичным образом можно предсказать и ценовой диапазон на Seltos, отняв около 10% от сегодняшних цен на «Крету», который составляют от 957 000 до 1 185 000 рублей.

Точной и исчерпывающей информации, впрочем, ждать уже недолго: премьера новинки не за горами, она пройдет уже этим летом.

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