Официально представлен обновленный кроссовер BMW X1

На фоне дебюта нового поколения хэтча BMW 1 серии баварский концерн поспешил продемонстрировать еще одну новинку. Масштабы изменений у вседорожника куда менее впечатляющие, но рыночную важность X1 для BMW переоценить сложно.

Экстерьер BMW X1 ожидаемо изменился в соответствии с последними тенденциями, и самым броским изменением стала огромная решетка радиатора, выполненная в стилистике BMW X7.

Кроме того, кроссовер обзавелся новой головной оптикой с адаптивными функциями и иным передним бампером с увеличенными воздухозаборниками и иными противотуманками. Корма BMW X1 получила новые фонари и доработанный бампер. Кроме того, в списке изменений значатся четыре альтернативных варианта дизайна колесных дисков и три новых оттенка для кузова.

В интерьере появились новые материалы отделки, селектор КПП иной конфигурации и новая мультимедийная система, которая может сопровождаться монитором диагональю от 8,8 до 10,25 дюйма.

Моторная гамма BMW X1 в целом не изменилась: она составлена из 3- и 4-цилиндровых двигателей, как бензиновых, так и дизельных, которые стали более экологичными. Развивают они от 116 до 231 л.с. и могут сопровождаться 6-ступенчатой механикой, 7-ступенчатым роботом либо 8-ступенчатым автоматом. Однако, кроссоверу обещана еще и гибридная силовая установка.

Составят ее из бензинового мотора, развивающего 125 л.с. и 220 Нм крутящего момента, и электродвигателя с отдачей в 95 л.с. и 165 Нм. Пробег на электротяге при помощи 9,7-киловаттной батареи составит около 50 км. Правда, появится на свет такой BMW X1 только в марте следующего года, тогда как версии с ДВС выйдут на рынок значительно раньше.

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