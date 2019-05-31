«Шелковый путь — 2019». Скоро старт!

Презентация международного ралли «Шелковый путь — 2019» состоялась в Москве 30 мая. Девятое издание ралли стартует 6 июля 2019 года из Иркутска. Гонка поделена на десять спецучастков, причем только первые два этапа — Иркутск – Байкальск и Байкальск – Улан-Удэ пройдут по территории России. Далее гонка переместится в Монголию, которая впервые принимает «Шелковый путь». На пяти монгольских этапах развернется основная борьба между претендентами на победу, причем сражаться за призы будут не только гонщики на автомобилях и багги, наконец-то в ралли смогут принять участие мотоциклисты и квадроциклисты. На мотоцикле стартует и участница Toyota Team Russia Анастасия Нифонтова, которая в прошлом году из-за отмены мотозачета прошла гонку за рулем Toyota Land Cruiser. Кстати, В 2019 году внедорожники Toyota в четвертый раз стали официальными автомобилями международного ралли-рейда «Шелковый путь», японская компания предоставила 24 автомобиля для реконессанса и передвижения организаторов и журналистов по дистанции ралли-рейда. Три заключительных этапа «Шелкового Пути» пройдут по территории Китая, гонщики проедут по пескам пустыни Гоби и 16 июля финишируют в китайском городе Дуньхуан, оставив позади десять гоночных дней и 5 000 километров, более половины из которых составят спецучастки с зачетом времени.