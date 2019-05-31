Самые интересные кросс-купе ближайшего будущего: глобальный передел рынка неизбежен

Всё началось в 2008 году, когда был представлен BMW X6. Странный крупный аппарат с кузовом от хэтчбэка, будто напичканного анаболиками. Немцы прощупывали рынок аккуратно. Но, несмотря на противоречивые отзывы автопрессы и явные проблемы с обзорностью, X6, что называется, зашёл. Потом появились X4, X2 и прочие межклассовые модели. Баварцы открыли ящик Пандоры и дали повод всем остальным и дальше экспериментировать с межвидовыми селекциями.

Именно X6 стоит считать основоположником новой мании, масштабы которой пока мало кто может оценить. Но настоящим возмутителем спокойствия, который окажет несказанно большее влияние на рынок, оказался Renault Arkana, который сделает кросс-купе доступными широким массам. И массы эти с высокой долей вероятности захотят приобретать новый подвид кроссоверов просто потому, что у нас очень любят казаться несколько лучше, чем есть на самом деле.

Arkana отберёт покупателей не только у сегмента SUV. Влияние французской новинки на рынок в целом будет куда значительнее. По сути, Arkana – это ни разу не Duster с низким багажником, что бы не говорили всевозможные эксперты. Да, конструктивные заимствования есть, но куда правильнее будет сравнивать новый Renault с хэтчбэками сегмента С, или с «гольф-классом». Именно на эту аудиторию и нацелен первый Renault, спроектированный для России. Лучший пример ЦА – Skoda Octavia, которую любят тысячи людей благодаря утилитарным качествам, большому багажнику и внешней солидности. Чешский бестселлер потеряет немалую долю потенциальных покупателей просто потому, что Arkana предлагает внешне похожий тип кузова, но еще и с полным приводом и более прогрессивным имиджем кроссовера.

Аналогичная проблема встала перед ведущими автопроизводителями не так давно: минивэны, популярные в 80-90-х годах прошлого века, сейчас оказались никому не нужны. Их полностью вытеснили именно кроссоверы. Каноны, по которым создаются самые популярные вседорожники, медленно но верно устаревают. В большинстве своем SUV представляют из себя производные от универсалов, а этот тип кузова в народе считается семейным и поэтому несколько скучным. В нём нет романтического оттенка безбашенности, нет стремления казаться спортивнее. А в купе всё это есть.

Разумеется, маркетологи конкурентов это прекрасно понимают. Те же корейцы, которые задались целью захватить все рынки мира, не поленились даже выделить в отдельную модель вседорожную версию своего хита сегмента С. Речь идёт о Kia Xceed, первые шпионские фото которого появились на днях. Премьера состоится в октябре. Увы, перспективы появления этого автомобиля в России крайне туманны. Но интересен факт, что в гамме Xceed будут полноприводные версии. Габариты машины уже близки к всем известному Sportage – но Xceed ниже и выглядит динамичнее, а значит, нацелен очаровать публику, которая ранее не рассматривала кроссовер в качестве будущего приобретения. Впрочем, шансы на появление у нас всё же есть: продают же у нас экзотический Stinger и представительский K900 и даже собирают их в Калининграде…

Немалую опасность для главных игроков представляет и китайский автопром. В 2019 году бренд Geely уже отчитался о повышении продаж, и это – только начало. На данный момент самой популярной моделью является Atlas – интересный, но слишком канонический кроссовер. Но в течение года должны начаться продажи купе Geely FY-11, машины куда более прогрессивной и с конструктивной, и с маркетинговой точки зрения. Дизайн – от европейца Питера Хорбери: вполне взвешенная, логичная и современная внешность без типичной «азиатчины». Платформа – от Volvo, а значит, современная и безопасная. И не стоит недооценивать этот факт: в народе уже знают, что Geely купила Volvo и это один из факторов, повлиявших на рост продаж их продукции. В Китае анонсировали и умеренные, и полноценные гибриды, к нам же, скорее всего, привезут «классическую» версию с 238-сильным двухлитровым бензиновым мотором и полным приводом. Ещё один аргумент в пользу Geely – традиционный гидротрансформатор Aisin, а не модные «двухсцепленчатые роботы», получающие всё большее распространение. Дополнительный аргумент – ценовой уровень, заданный Renault Arkana. Geely не имеет смысла продавать FY11 дороже полутора миллионов. А скорее всего, ради завоевания доли рынка китайцы могут и на демпинг пойти.

Ещё один претендент на наши колешльки – Haval, который уже пошёл «ва-банк», открыв в России полноценное производство в Тульской области. Поначалу будут продвигать обычный F7, но в перспективе – версия этой машины с покатым багажником. Пока что её именуют F7X – появление этого кросс-купе неминуемо просто потому, что оно полностью повторяет F7 в плане техники. Несмотря на то, что за дизайн отвечали китайцы, внешне F7X вполне отвечает духу времени и наверняка понравится и нашим соотечественникам. Единственное, что может испортить впечатление – цена. Она пока не объявлена, но снова важен «фактор Арканы» — если китайский бренд захочет больше денег, продаж просто не будет.

Текст Евгений Липовицкий