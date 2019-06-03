Четыре круга ада для любителей тюнинга

Индустрия тюнинга в стране до сих пор в зачаточном состоянии неспроста: мало убедить клиентов купить какой-то аксессуар. Надо ещё убедить его, что он сможет его поставить и ему ничего за это не будет. У властей на эту проблему, традиционно, взгляд несколько иной: чтобы мы с вами ездили «ещё более лучше» и безопаснее, скоро нам вообще запретят что-то менять в наших же машинах. Так, МВД опубликовало два приказа о регламенте процедур внесения изменений в конструкции автомобилей. И судя по ним, многим придётся вообще отказаться от каких-либо доработок, ибо, как говорится, «себе дороже выйдет».

На данный момент узаконить тюнинг, ГБО, всякие «джиперские» аксессуары вроде фаркопа или силовых бамперов, крупных колёс на «зубастой» резине, да с «бедлоками», достаточно обратиться в любой отдел ГИБДД, а затем в, опять же, любую профильную лабораторию. Далее придётся снова навестить ГИБДД для окончательного техосмотра.

Уже немало сложностей, не правда ли? Лень людская – великий мотиватор прогресса. Сейчас некоторые дельцы предлагают удалённую выдачу документов для подачи в ГИБДД, при которой даже ездить никуда не надо. Немало контор занимается и помощью в оформлении всех справок и осмотров в государственных учреждениях. Таким образом, владелец внедорожника, желающий поставить себе, например, рок-слайдеры, может найти контору, которая тысяч за 10-15 оформит все бумаги с минимальными для заказчика неудобствами.

Но ведь никто не обещал, что будет легко! Даже Дмитрий Анатольевич говорил только о том, что «госнадзор в сфере проверки тюнинга теперь будет более прозрачным и понятным». Пока же прозрачно и понятно следующее: с 1 июля 2019 года желающим улучшить свой автомобиль придётся пройти четыре «круга ада».

Первый — обращение в специально аккредитованную испытательную лабораторию, где должны решить, могут ли изменения быть внесены в конструкцию конкретного автомобиля. Второй – посещение отдела Госавтоинспекции, где уполномоченные сотрудники проверят документы из лаборатории и уже на основании результатов этой проверки дадут (или нет) разрешение на установку нового оборудования. На всё отводится три дня.

Далее — передышка: можно ставить заявленные элементы на машину. Но потом надо готовиться к третьему, пожалуй, самому неприятному и абсурдному этапу: уже доработанное ТС предоставляется в ту же лабораторию, где эксперты должны провести испытания и выписать протокол. Это значит, что машину с ключами и документами надо отдать неким сотрудникам, они получают её в полное своё распоряжение на несколько дней. Казалось бы, причем тут злоупотребление полномочиями и неумышленное причинение вреда чужому имуществу…

Только потом, с документально подтверждёнными результатами экспертизы можно ехать в ГИБДД на финальный техосмотр и внесение изменений в документы. Инспектор ГИБДД на четвертом круге/этапе проверяет не только предоставленные документы, но и сам автомобиль. Да, ещё один техосмотр. Максимум за один рабочий день кошелёк владельца потеряет ещё 800 рублей – таков размер госпошлины. И только потом, если всё в порядке, доработанный автомобиль получает свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности и новое свидетельство о регистрации ТС с внесенными в него изменениями.

К ужасу всех предпринимателей, строящих свой бизнес на «помощи водителям», аккредитованных лабораторий, которые с 1 июля имеют право на вышеописанные манипуляции, во всей стране аж 15: в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Приморском крае, Чувашии, Татарстане, Самарской, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской областях. Что делать жителям Якутии, Камчатки и Калининграда? У них официально лицензированных лабораторий пока нет…

Наверняка до 1 июля все специализированные лаборатории, которые пока ещё имеют право на выдачу разрешений, будут работать в три-четыре смены. Стоит готовиться и к другой проблеме: на волне повышенного спроса могут активизироваться мошенники, которые продадут особо доверчивым клиентам «липовые» справки. Потому что «всегда у нас так»: любой спрос рождает не просто предложение, а ещё и необходимость тщательного отбора потенциальных исполнителей.

А что потом? Первые пару месяцев явно будет затишье, и лишь единицы, настоящие герои, самые смелые решатся на все предложенные действия. Через некоторое время начнутся трудности со сдачей автомобилей на экспертизу: ничтожное количество официальных лабораторий неизбежно приведёт к очередям. Как побочный эффект можно спрогнозировать очередное сокращение рынка тюнинга в целом и многих услуг в частности. Например, так любимая многими установка газобаллонного оборудования станет менее востребована, ибо многим будет просто лень искать законные пути не отдавать свою машину неизвестно кому по несколько раз подряд.

В любом случае, «бизнесмены» найдут способы обойти новые правила и предоставить заказчикам пакеты услуг «под ключ». Не станем в очередной раз писать о «коррупционной ёмкости» — всем и так понятно, что «решить вопрос» можно будет всегда. Просто после 1 июня 2019 года это станет дороже. Опять.

Текст Евгений Липовицкий