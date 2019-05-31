Обновленный Mitsubishi Outlander – следуйте за своими амбициями! 

Обновленный Mitsubishi Outlander — бестселлер модельного ряда Mitsubishi — стал еще более привлекательным и практичным. В сочетании с непревзойденной надежностью, высоким качеством, и проверенных временем технологий, модель демонстрирует инновационные технологические разработки компании Mitsubishi Motors.

Обновленный Mitsubishi Outlander продолжает развивать спортивную концепцию дизайна Dynamic Shield. Передняя часть кроссовера оформлена в новой мировой концепции дизайна бренда Mitsubishi Motors: усовершенствованная радиаторная решетка, обновленный дизайн бампера. Автомобиль отличается от предшественника выразительным дизайном передних фар в комбинации со светодиодными LED-светом, модернизированным дизайном колесных дисков, но при этом остается узнаваемым.

Лаконичный дизайн салона автомобиля определяется основными характеристиками практичности и комфорта, и сочетает в себе качественные материалы отделки и современные технологии. Значительные усилия компании Mitsubishi Motors были направлены на снижение уровня шума в салоне, а приборная панель и эргономика места водителя повышены с учетом возможности улучшенной концентрации во время вождения. В просторном и универсальном салоне Mitsubishi Outlander любая поездка станет приятным путешествием.

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Mitsubishi INCHCAPE

Официальный дилер Mitsubishi Motors

Адрес: г. Москва, 29-й км МКАД (внешняя сторона), вл. 1

*Подробности уточняйте в отделе продаж