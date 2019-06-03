Две модели Infiniti покинули Россию

Хэтчбеки Infiniti Q30 и кроссоверы Infiniti QX30 больше не поставляют на наш рынок, а марки распродают последние запасы машин

Напомним, что в начале марта этого года концерн Nissan утвердил план реструктуризации, который предполагает уход марки Infiniti с европейского рынка к 2020 году. В рамках новой стратегии, к концу 2019 года компания намеревалась остановить выпуск автомобилей Q30 и QX30 в британском городе Сандерленд.

Отметим, что тогда в компании не уточняли судьбу автомобилей на российском рынке. В сообщении марки лишь говорилось, что план реструктуризации не окажет влияния на текущие операции Infiniti в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Азии.

Вместе с тем, как стало известно Wroom.ru, российские дилеры марки уже не принимают заказы на Infiniti Q30 и Infiniti QX30.

Напомним, что в России хэтчбек Q30 предлагался с бензиновыми турбомоторами 1.6 (149 л.с.) и 2.0 (211 л.с.), с передним или полным приводом. Кроссовер QX30 был доступен только с двухлитровым двигателем мощностью 211 л.с. и полноприводной трансмиссией. Отметим, что информация об этих моделях также исчезла с официального сайта японской марки в России.

Впрочем, совсем уходить из России Infiniti пока не планирует. Одной из последних премьер на нашем рынке стал обновленный кроссовер QX60. Автомобиль оснащается 3,5-литровым бензиновым V6 мощностью 283 л.с. Кроме того, Infiniti QX60 будет доступен с 250-сильной гибридной установкой. Цены на модель стартуют от 3 145 000 рублей.

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