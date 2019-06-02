Завод Haval в Тульской области запускает серийное производство

5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области официально откроется новый автомобильный завод Haval. Это будет первое зарубежное предприятие полного цикла китайского бренда. Первой моделью, которая сойдет с конвейера, станет кроссовер Haval F7.

Строительство завода площадью 2,16 млн кв. м (216 га) началось, как известно, осенью 2015 года, общий объем инвестиций составил около 500 млн долларов США. Проектная производственная мощность – 150 тысяч автомобилей в год. На первом этапе производственная мощность предприятия достигнет 80 тысяч автомобилей в год. Комплекс включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов.

В цехе штамповки используется многостанционный автоматический пресс закрытого типа Fagor и конвейеры по транспортировке деталей компании ABB. В сварочном цехе используется 72 робота АВВ, а также автоматическая система доставки EMS. Уровень автоматизации главной сварочной линии составляет 100%. На вспомогательных сварочных линиях используются установки автоматической смены модулей NBG, что обеспечивает совместное использование линий при производстве 3 моделей автомобилей. Цех окраски также полностью автоматизирован — высокое качество окраски обеспечат 27 производственных роботов. В сборочном цехе используется 18 вспомогательных механических манипуляторов и автоматические управляемые тележки AGV.

Рядом с цехом сборки построен многофункциональный полигон с различными покрытиями для проверки работы подвески, тормозной системы и рулевого управления. Цех производства компонентов включает литьевой цех элементов интерьера и экстерьера, зону сварки выхлопной системы и линию сборки автомобильных сидений.

Для обеспечения качества используется система оповещения ANDON, с помощью которой осуществляется быстрое реагирование при управлении на производстве.

Напомним, что вслед за моделью F7, согласно ранее озвученным планам марки, на конвейер должно встать оригинальное кросс-купе Haval F7X, построенное на той же платформе – его продажи планируется начать в сентябре. Кроме того, по предварительным сведениям, Haval собирается локализовать в России и сборку флагманского рамного внедорожника H9, в топовой комплектации считающегося самым дорогим «китайцем» в России. Четвертой же моделью в следующем году может стать вовсе не наиболее востребованный в России кроссовер H6, а его компактный сородич H2.

Стоит также отметить, что в юбилейный год марка Haval рассчитывает практически вдвое увеличить масштабы своей дилерской сети. На сегодня Haval располагает 42 дилерскими и сервисными центрами, а к концу нынешнего года их число должно вырасти до 80.

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