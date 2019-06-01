Стали известны цены на обновленный Mazda CX-5 в России

Спустя полгода после начала продаж в Японии обновленная Mazda CX-5 доехала и до России, где ее продажи тоже вот-вот стартуют. Тем временем стали известны комплектации, в которых этот кроссовер будет предложен на нашем рынке и, соответственно, цены на них.

Как известно, наиболее серьезно обновление коснулось моторной гаммы – она была расширена за счет самого мощного двигателя, и бортовой электроники, которая была существенно модернизирована. Кроме того, в линейке CX-5 появилась новая топовая комплектация.

Однако же (и, как показывает недавний выход на наш рынок новой Mazda3, это, похоже, становится уже печальной традицией) упомянутый новый 2,5-литровый 230-сильный турбомотор Skyactiv-G (известный россиянам в том числе и по большому кроссоверу CX-9) в Россию вместе с самой CX-5, увы, не приедет, а доступны будут лишь прежние атмосферные агрегаты с объемом 2,0 (156 л.с.) и 2,5 л (188 л.с.).

Цены на версии с первым из этих моторов такие: с 6-ступенчатой механической коробкой передач – от 1 570 000 рублей, с 6-диапазонным АКПП – от 1 795 000 рублей, а полный привод увеличит эту цену как минимум еще на 100 тысяч. Второй, более мощный двигатель комплектуется только автоматической и полноприводной трансмиссией, и этот вариант обойдется от 2 010 000 рублей.

К счастью, обновленная электроника по пути из Японии в Россию никуда не пропала: CX-5 оснащен новой фирменной системой стабилизации G-Vectoring Control (GVC), которая теперь именуется GVC Plus. Если ранее система, ориентируясь на поворот руля, слегка снижала тягу на ведущих колесах только на входе в поворот, то теперь она контролирует ситуацию и на выходе из поворота, когда водитель возвращает руль в «нулевое» положение. Утверждается, что тем самым обеспечивается более стабильное поведение машины.

В списке прочих доработок значатся новая панель управления климатической установкой, переработанная панель приборов, модернизированный список водительских ассистентов (включая появление системы кругового обзора) и более «умная» мультимедийная система c Apple CarPlay и Android Auto.

Что же касается новой топовой комплектации под названием Exclusive Mode, она будет доступна и в России, хоть выпускается ограниченным тиражом. Салон такого кроссовера отделан дорогой кожей и деревом, оснащен новой атмосферной подсветкой салона и имеет безрамочное внутрисалонное зеркало, а снаружи вседорожник можно будет опознать, к примеру, по черно-глянцевым 19-дюймовым колесам. Стоимость таких машин в зависимости от мотора под капотом составит от 2 382 000 и 2 497 000 рублей соответственно.

О точной дате старта продаж обновленной Mazda CX-5 в России будет объявлено уже скоро.

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