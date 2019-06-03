Система контроля давления в шинах

Компания ARB разработала для внедорожников второе поколение системы контроля давления в шинах, которая работает и на твёрдом покрытии, и в условиях бездорожья. Система также способна мониторить давление в шинах любых прицепов, включая домики на колесах и имеет возможность подключения к оболочке Linx.

Компания получила много отзывов от пользователей TPMS серии 1 с пожеланиями по улучшению ряда параметров. TPMS серии 2 предлагает пользователю работу в двух режимах — езда по твёрдой поверхности для передвижения по городу и трассам; и в условиях бездорожья — с возможностью контроля давления в шинах до 5 колес, включая запасное. Кроме этого, новая система может быть выполнена в двух вариантах — с внешней или внутренней установкой колёсных датчиков.

Информация о давлении в шинах прицепа попадает в систему при помощи опционального репитера, который позволяет контролировать еще до 4 дополнительных шин. Режим езды по бездорожью активируется двойным нажатием на кнопку. При этом меняется установленный пользователем профиль и подключается более быстрый ответ системы на любые изменения давления в шинах. Цвет экрана в этом режиме меняется с белого на янтарный. Стандартные величины давления можно ввести в память прибора заранее. Например, если при езде по твёрдой поверхности вы устанавливаете давление 36 psi на каждой оси, а съезжая в песок снижаете его до 16 psi, это значение можно заранее запомнить в соответствующем профиле. Как только вы достигнете бездорожья, достаточно спустить шины до 16 psi и дважды нажать на кнопку – система перейдёт к мониторингу давления в режиме офф-роуд. В новом устройстве сигнал о чрезмерном изменении давления в шинах теперь подается с каждой оси, что даёт более точные данные о том, что происходит с автомобилем. Например, если задняя часть автомобиля более нагружена, можно ввести для неё повышенное значение, которое система будет считать нормой. Пороговые уровни для подачи сигнала предупреждения в режиме езды по твёрдой поверхности — 23-80 psi, или 1,5-5,5 бар, при движении по бездорожью 5-30 psi, или 0,3-2,0 бар.

Репитер прицепа обеспечивает дальность до 30 м устойчивого сигнала в условиях прямой видимости. Он может питаться от двух батареек АА, гарантируя до 540 часов работы, или от дополнительного источника питания 12 В вашего автомобиля. Специальная функция репитера позволяет отцеплять прицеп без необходимости перепрограммировать систему. TPMS будет проверять при запуске, есть ли прицеп, и если есть, система автоматически подключит его датчики. Если нет, эта функция будет неактивна, и система будет контролировать только давление в шинах автомобиля и запасного колеса.

Если Вам необходимо контролировать давление только в шинах прицепа, этот режим можно выбрать, пропустив режим контроля шин автомобиля, на которых не установлены датчики, и подключить только шины прицепа через репитер. Это — идеальное решение для автомобилей, на которых с завода установлена собственная система контроля давления в шинах.

При езде по скоростным магистралям давление в шинах может меняться в пределах 4 psi и примерно на столько же давление может уменьшаться в прохладную погоду. Поэтому для предотвращения ложных сигналов система допускает изменение давления в шинах до 25% от установленного на экране. Например, если установлено давление 38 psi на ось, то нижнее допустимое значение, после которого система подаст сигнал, будет 28,5 psi, а верхнее — 47,5 psi.

Основной блок системы подключается в разъём прикуривателя и занимает очень мало места, не перегружая приборную панель. Дополнительно на его корпусе есть два USB выхода по 2,1 А, чтобы не было недостатка в разъёмах для зарядки. Диапазон рабочего давления, регистрируемого системой 5 — 99 psi, или 0,3 – 6,82 бар. Рабочая частота 433+/- 0,75 МГц, рабочая температура -40°C до +80°C. Время работы от сменных батареек — до двух лет. Вес одного колёсного датчика 10 г, производитель датчиков – компания Schrader.

Новая система ARB TPMS серии 2 не продаётся стандартными комплектами, как это было с системой первой серии. Из-за появления оболочки Linx, а также возможностей установки различных персональных настроек, модули теперь продаются отдельно и полный набор комплектуется в зависимости от требований пользователя. Датчики могут быть различны, но желательно, чтобы в рамках одного транспортного средства были установлены датчики одного типа (например, на всех колёсах автомобиля внешние, на прицепе — внутренние, или наоборот).