Специальная версия Cadillac Escalade Sport Edition

Cadillac подготовил специальную лимитированную серию Sport Edition своей флагманской модели Escalade. В официальных дилерских центрах Cadillac в России и СНГ автомобиль в новом роскошном исполнении доступен с 1 июня 2019 года. Пакет опций Sport Edition включает новое оформление в чёрном цвете решётки радиатора, окантовки нижнего блока фар, боковых дверных молдингов, накладки на двери багажника и окантовки боковых окон. Серия Sport Edition также включает в себя специальные чёрные колёсные диски нового дизайна диаметром 22 дюйма.

Cadillac Escalade Sport Edition исполнен в трёх цветах: «стальной металлик», «чёрный» и «красный металлик». Пакет доступен для автомобилей 2019 модельного года в комплектации Luxury, Premium и Platinum, со стандартным и удлинённым типом кузова.

«Cadillac Escalade является не только культовым автомобилем по своему дизайну, уровню комфорта и мощности, но и олицетворяет характер каждого владельца. Следуя своему главному принципу – индивидуальному подходу к каждому клиенту, Cadillac предлагает новый уровень персонализации автомобиля», – охарактеризовал новую версию Эктор Вилларреал, Генеральный директор General Motors Россия.

Стоимость автомобиля серии Cadillac Escalade Sport Edition — от 5 800 000 рублей.