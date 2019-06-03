В России стартовали продажи Kia Soul нового поколения

Как и было обещано ранее, сегодня дилеры Kia приступили к реализации российской версии кроссовера Soul нового поколения, выпуск которого освоен на предприятии «Автотор» в Калининграде. Компактный вседорожник получил три мотора, три коробки передач и доступен сразу в 11 исполнениях (включая «подогретую» версию).

Итак, российский Kia Soul получил три бензиновых 4-цилиндровых мотора. Наиболее распространенными станут атмосферные агрегаты объемом 1,6 и 2,0 л, развивающие 123 и 150 л.с. соответственно (таким образом, 132-сильный мотор 1,6 GDI с непосредственным впрыском российскую моторную гамму покинул).

Агрегатировать их, как и прежде, можно с 6-ступенчатыми механикой либо автоматом, причем 150-сильному двигателю доступна только АКПП. Модификация же GT-Line оснащается безальтернативной связкой 200-сильного турбированного 1,6 T-GDI и 7-ступенчатого робота с двумя сцеплениями. Эта версия появится на российском рынке в единственной, но не самой дорогой комплектации.

Стоимость кроссовера в нашей стране теперь стартует с отметки в 1 029 900 рублей за комплектацию Classic с механической КПП и 1 089 900 – с автоматом (Soul предыдущего поколения можно было купить как минимум за 1 06 900 рублей). В базовую комплектацию вседорожника вошли, к примеру, дисковые тормоза, 6 подушек безопасности, некоторый набор водительских ассистентов, мультируль, стальные 16-дюймовые диски, пакет «Теплые опции» с подогревом форсунок и зеркал, аудиосистема с 3,8-дюймовым дисплеем и 6 динамиками, а для исполнения с АКПП – система Drive Mode Select.

Версия Comfort с базовым мотором оценивается в 1 089 900 или 1 139 900 рублей в зависимости от коробки передач. Колесные диски на этом уровне становятся литыми, появляются противотуманные фары, климат-контроль и подогрев передних сидений. На уровне Luxe 1,6-литровый двигатель можно сагрегатировать уже только с АКПП, а кроме этого силового агрегата становится доступен 2-литровый мотор. Стоит такой Soul 1 219 900 и 1 259 900 рублей соответственно. Кроссовер получает 17-дюймовые колесные диски, линзованную оптику и ходовые огни, а также мультимедийную систему с 7-дюймовым дисплеем и камерой заднего вида.

Для тех же силовых агрегатов имеется более насыщенная комплектация Prestige по цене 1 359 900 или 1 399 900 рублей, отличающаяся, к примеру, полностью светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колесами, системой бесключевого доступа, панелью беспроводной зарядки и USB-портами.

Наконец, исполнение Premium предлагается только для 2-литрового мотора (1 579 900 рублей) и включает в себя кожаную отделку салона, расширенный набор систем безопасности, 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы и акустику Harman/Kardon. Однако есть у кроссовера и еще более богатая комплектация под названием Premium +, которая оценена в 1 649 900 рублей и отличается комплексом систем безопасности Drive Wise, сиденьями с вентиляцией, электролюком и некоторыми нюансами отделки кузова.

Что касается самой спортивной модификации Kia Soul, то версия GT Line оснащается бамперами с иной пластикой, колесными дисками особого дизайна и отличается спортивной отделкой интерьера. Цена – 1 629 900 рублей.

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