Ателье Hennessey выжало Maximus из пикапа Jeep Gladiator

Пикап получил доработанную подвеску с увеличенным на 152 мм дорожным просветом и 20-дюймовые диски с бедлоками, обутые во внедорожные шины BFGoodrich KD. Спереди появились дополнительные светодиодные прожекторы и силовой бампер. Салон перешит в кожу.

Американские умельцы из Hennessey Performance любят превращать пикапы в суперкары: то Ford F-150 Raptor прокачают, то шестиколёсную колесницу из Chevrolet Silverado построят. Внедорожники марки Jeep также входят в сферу интересов тюнеров из Техаса, но вот что странно: культовый Wrangler они до сих пор как-то обходили своим вниманием. Однако стоило только появиться грузовичку Gladiator, построенному на базе Рэнглера четвёртого поколения (JL), как подручные Джона Хеннесси тотчас сделали свою версию пикапа.

Официально новый продукт именуется Hennessey Maximus 1000. Если помните, в исторической драме Ридли Скотта «Гладиатор» Максимусом звали главного героя в исполнении Рассела Кроу. Совпадение? Не думаем. А откуда в названии взялась тысяча, понятно: это мощность в американо-британских лошадиных силах, которую выдает оснащённый приводным нагнетателем бензиновый V8 6.2 Hemi Hellcat. Привычных нам «лошадей» ещё больше — 1014. Крутящий момент и вовсе запредельный: 1265 Н•м. Для сравнения: стандартный Hellcat — это «всего» 717 сил и 881 Н•м. В паре с «восьмёркой» работает восьмиступенчатый «автомат».

Форсировка мотора была комплексной: в ходе гонки вооружений Jeep обзавёлся новой прошивкой блока управления, изменённой топливной системой, более эффективным радиатором охлаждения плюс выпускным трактом из нержавейки. Электропроводку и ту пришлось прокладывать заново. Жаль только, американцы не сообщают, как весь этот апгрейд отразился на динамике Гладиатора. Или, вернее, Максимуса.

Цена каждого пикапа Hennessey Maximus 1000 — только не падайте! — 200 тысяч долларов. За стандартный Jeep Gladiator в США просят от $33 545 в комплектации Sport до $43 545 в версии Rubicon.

Производство начнётся уже в июле. В Hennessey планируют собирать по паре машин в месяц, ограничив тираж 24 экземплярами. Заявленная гарантия — три года или 36 тысяч миль.

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