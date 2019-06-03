«Автоцентр Сити – Каширка» – Лучший дилер! И это не просто слова

В Москве состоялось награждение победителей конкурса «Лучший дилер» по итогам 2018 года. В конкурсе приняли участие российские дилеры, успешно реализующие автомобили Volkswagen на российском рынке более двух лет.

Рейтинг участников составлялся по результатам исследования качественных и количественных данных, среди которых: общая удовлетворенность клиента покупкой и сервисом, число проданных автомобилей, динамика доли рынка, уровень сертификации и обученности персонала, уровень удовлетворённости клиентов, маркетинговая активность, соблюдение стандартов шоурума и сервиса.

По итогам конкурса дилерский центр «Автоцентр Сити – Каширка» стал призёром в двух номинациях «Лучший дилер» и «Лучший руководитель отдела послепродажного обслуживания» (в лице Вахошина Александра), а директор Денис Моисеев удостоился второго места как «Лучший директор».

Награды победителям вручил глава марки Volkswagen в России Томас Мильц: «Мы признательны всем вам за вклад в развитие марки Volkswagen в России и за отличные результаты. Сегодня автомобильный бизнес ещё более, чем когда-либо, основывается на хорошем личном контакте с клиентом, доверии, на удовлетворенности качеством продаж и сервиса. Мы очень ценим вашу каждодневную работу во всех этих направлениях».

Но все эти достижения были бы невозможны без клиентов Автоцентра. «Автоцентр Сити – Каширка» благодарит каждого посетителя за выбор и доверие к компании, приезжайте в Автоцентр за новым Volkswagen или на обслуживание уже имеющегося автомобиля, сотрудники будут рады снова и снова на деле показывать, что получили звание Лучшего дилера не зря!

Остались вопросы? Позвоните в Автоцентр, специалисты которого с радостью ответят на все вопросы. Телефон +7 (495) 741-45-45

Автоцентр ждёт клиентов ежедневно с 8:00 до 20:00 по адресу: Москва, Внешняя сторона МКАД, 23 км

«Автоцентр Сити – Каширка»

Официальный дилер Volkswagen