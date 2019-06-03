Can-Am X Race: все дороги ведут в Татарстан!

Пожалуй, ни в одном регионе России так не любят и не поддерживают автоспорт, как в Татарстане. Родина многих известных спортсменов, династий, а также место проведения различных соревнований – всё это о гостеприимной республике. Именно здесь, в Татарстане, будет дан старт десятого сезона квадросерии Can-Am X Race. Крупнейшая гонка на мотовездеходах и квадроциклах в России в этот раз стартует у стен Казанского кремля и пройдёт с 7 по 9 июня. Организатором и генеральным партнёром серии выступает компания BRP.

Квадросерия Can-Am проходит с 2010 года, за это время под её именем было проведено 26 соревнований. На квадроциклах и мотовездеходах участники промчались по степям Ставрополя и Волгограда, попробовали на вкус пески Астрахани, не раз были в Свердловской, Челябинской областях, знают не хуже местных жителей лесные дороги Удмуртии и Марий Эл. Но Татарстан – один из любимых регионов. Впервые торжественный старт будет дан в Казани.

Регистрацию на участие в 1 этапе Can-Am X Race 2019 прошли 50 экипажей из России, Казахстана, Украины и Беларуси. На домашнем этапе республику будут представлять 16 экипажей. Зрителям и болельщикам будет интересно познакомиться и сделать фото с известными спортсменами.

На старт выйдут неоднократные победители соревнований Ирек Миннахметов, Раис Минниханов, Тимур Шигабутдинов. Впервые в ралли-рейде на мотовездеходе примут участие Андрей Каргинов / Андрей Мокеев. На квадроцикле выступит известный спортсмен из Казахстана Артур Ардавичус. Для поклонников квадроспорта приятна будет также встреча с первым россиянином – победителем ралли Dakar в категории Quad Сергеем Карякиным.

В середине мая комиссар по маршруту Сергей Таланцев закончил подготовку трассы 1 этапа Can-Am X Race 2019: «Спортивная часть гонки будет насыщенной и интересной – накатаются все. Даже те, кто хорошо знает эту местность, будут приятно удивлены. Участников ждут разнообразные трассы: несколько достаточно хитрых оврагов, где надо спуститься и найти выход; прямики, которые позволят быстро разогнаться до максимальной скорости; много извилистых дорог. Места в Татарстане очень красивые, думаю, участникам особенно понравится сосновый лес с песчаной дорогой. На всех спецучастках будет один-два брода, не глубокие, порядка 40 см. Протяженность спортивной трассы за два спортивных дня составит порядка 466 км».

Ралли-рейд – автомобильное соревнование, проходящее по пересечённой местности и дорогам общего пользования, поэтому основная часть трассы не доступна для зрителей. Познакомиться с участниками и соревнованием можно 7 июня, с 17:00 до 20:00, на площади Тысячелетия состоится торжественный старт гонки и 8 июня в п. Шали (старт спортивной части), зрительская зона будет работать с 9:30 до 11:00.

Следить за результатами можно будет в режиме реального времени – на официальном сайте гонки www.canamxrace.ru будут опубликованы ссылки на онлайн-мониторинг.

Соревнование проходит при поддержке Республики Татарстан.

Программа 1 этапа Can-Am X Race 2019

7 июня, пятница

08:00-14:00 – административные проверки; техническая инспекция

17:00-20:00 – торжественное открытие 1 этапа Can-Am X Race 2019. Казань, Площадь Тысячелетия

8 июня, суббота

8:15-9:00 – первый суперспецучасток (п. Шали)

9:30-11:00 – старт на основную гонку; программа для зрителей (п. Шали)

15:45 – 18:00 (приблизительно) – финиш экипажей (п. Шали)

9 июня, воскресенье

9:00 – старт первого экипажа

12:10-15:20 – финиш гонки

17:30 – публикация предварительных результатов гонки

18:00 – награждение победителей и призёров