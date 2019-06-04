Большой борт

УАЗ «Пикап» – машина хозяйственная, то есть сугубо утилитарная. Колёсная база – целых три метра – почти грузовик. Много лет завод выпускал его как автомобильный суррогат – зудящий коробкой с раздаткой, жрущий бензин, плохо слушающийся руля и нещадно гниющий везде где можно. Но времена меняются, и улучшения ульяновского флагмана «Патриот» не прошли мимо грузовичков.

Пикап получил всё то, что медленно, но верно приближает УАЗы к хорошим современным автомобилям — сначала хорошую окраску, затем нормальную сборку без забытых болтов и отваливающихся резинок, ну и напоследок – человеческий салон, в котором, впервые за всю новейшую историю отечественного внедорожника, по-настоящему удобно.

Ещё УАЗ «Пикап» — машина мужественная и простецкая, неожиданно стал нравится не только брутальным мужикам. С опаской посаженная за руль хрупкая девушка внезапно сказала «а здорово!», и проездила на нём целую неделю. Ей, правда, так и не покорился рычаг коробки – длинный и столь же мощный, сколь и неподатливый. Кожа его обивки прекрасна, но форму правильнее было бы оставить сферическую — верхний край со швом врезается в ладонь. Я не случайно так подробно о рукоятке коробки — пользоваться ей приходится постоянно и много, усилия немаленькие, и тактильный дискомфорт заметен.

Но в остальном – никаких проблем. Ещё бы – обзор отличный, «высоко сижу – далеко гляжу» работает в полную силу, сзади камера. Мотор – ЗМЗ-шный чемпион тяговитости в 150 л.с. С точки зрения старта и разгона напоминает дизель, можно трогаться со второй передачи, а ехать вообще на любой – всё вытянет.

Руль волшебным образом перестал вырываться из рук на ходу и пикап больше не гуляет сам по себе из ряда в ряд. Кастор ли увеличенный тому объяснение, или более мощный рулевой демпфер – всё равно. Главное – результат, машина нормально управляется, и не норовит прыгнуть под колёса встречного КАМАЗа. А ещё – всюду ручки и рукоятки чтобы хвататься за них при входе-выходе. И на потолке, и на стойках, у всех четырёх дверей, да крепкие пороги – красота.

Самое основное в любом пикапе, это конечно, кузов. По этой части УАЗ – чемпион, поскольку высота его бортов как минимум на 20 сантиметров выше, чем у любого конкурента. Оказывается, в кузове без «колпака» высокие борта — это очень удобно! Что бы вы не везли, навалом или стоймя, если есть обо что облокотить – здорово. У большой высоты кузова есть и косвенные плюсы – груз проще накрывать от ветра и дождя, он меньше подвержен аэродинамическим завихрениям, ну и ваша поклажа не так бросается в глаза.

Минус один – высокий задний борт тяжёл и откидывать его надо аккуратно. Зато кузов с завода изнутри полностью отделан прочным формованным пластиком, который заходит на верхнюю кромку бортов. Что бы вы не грузили, шансы помять или поцарапать кузовной металл минимальны.

Под задним бортом – мощная поперечная труба. Это не декоративное украшение, а рабочий «отбойник» из толстого металла. На него и встать не грех, и можно даже упереться им в некрепкое деревце — выдержит!

Ну а самое неожиданное — электроника «Пикапа» на высоте. Даже не столько электроника, сколько электрика. Обогреваемое лобовое стекло, подогрев всех сидений, включая второй ряд, отдельная кнопочка подогрева зеркал – как у больших грузовиков.

Подрулевые переключатели перестали хрустеть и вслед за рулевым управлением обрели чёткость и однозначность. Мультимедийные кнопки на руле, продвинутый, хотя и немного своенравный климат, круиз-контроль с ограничителем скорости… да УАЗ ли это?

Смело трогаемся со второй передачи, даже на подъёме, даже с небольшим грузом в кузове. Первая – совсем грузовая и «короткая» — хороша для пробок и штурма бездорожья. Ну ещё она пригодится, если сзади прицеп, поклажа уж очень тяжела, а подъём – крут.

Вторая – третья – четвёртая — пятая… Коробка туговата и ходы велики, это правда. И ещё агрегат «КПП-раздатка» заметно вибрирует, а с 90 км/ч добавляется гул и ощутимая дрожь от переднего кардана, комфортнее через эти «девяносто» не переходить. Разгон неожиданно динамичен, впрочем, для тех, кто уже освоил новую гамму ульяновских двигателей, это не сюрприз. Сюрприз в другом – в расходе топлива. Поскольку машина бензиновая, он напрямую зависит от педалирования и от манеры езды в целом. Хотя пикап позволяет по-легковому резвиться, и оборотистая «четвёрка» даже провоцирует к длинному выкручиванию мотора на каждой передаче, забываем про резкие старты, и вспоминаем грузовые манеры – умеренный газ, плавные разгоны, обороты двигателя стараемся держать чуть выше двух тысяч и вовремя переключаемся как вверх, так и вниз. Ба, а расход–то пошёл вниз! С начальных 16л/100км плавно опустился к 11, а потом и вовсе стал менее 9! Да, это на скорости ровно в 85 км/ч и при спокойной езде, и с грузом всего в триста килограмм, но факт — можно ехать экономично.

Безальтернативный газовый баллон, конечно, сделает эксплуатацию пикапа в полтора раза более выгодной, но если такая машина вам нужна не для коммерции, а для выездов на дачу, дорогое газовое оборудование может оказаться лишним. Кстати, для «Патриота» доступна заводская газовая версия, всего лишь на 40 000 рублей дороже обычной бензиновой. Но на «Пикап» эта часть полезного заводского тюнинга не распространяется.

Длинная база делает любую машину комфортной. УАЗ «Пикап» — не исключение, «козлений» не наблюдается вовсе, и даже пустой он идёт не тряско. Но самое адекватное поведение – на просёлке. В эпоху массового кроссовера автомобиль, на котором можно не присматриваться к тому, что под колёсами, вызывает восторг. Внедорожные способности УАЗа давно известны, и ограничены, пожалуй, возможностями шин. Пикап по этой части отличается от «Патриота» несущественно – те же 210 мм дорожного просвета, пониженная передача, жёстко подключаемый передний мост и штатная блокировка заднего дифференциала. Всё это переключатся при помощи электронного селектора, и работает хорошо.

Что больше всего не понравилось? Круиз-контроль удобен, но после каждого выключения рабочую скорость надо устанавливать заново. В недрах торпедо живёт какой-то недобрый гном, временами чем-то дребезжащий и упорно переключающий приёмник на приглянувшуюся ему волну. Прямо вот так – вы свою, он через пару минут – свою. Вы снова, и он снова. Изображение с камеры блёклое, в солнечный день плохоразличимое. Бюджетная медиасистема, конечно, лучше чем вообще никакая, но всё же…

На заднем борту есть выштамповка под третий стоп-сигнал, но самого сигнала нет. А первый и второй в основных фонарях сами по себе периодически отключаются. Лечатся, кстати, стандартно – лёгким ударом тяжёлой руки по фонарю.

В общем то это, конечно, мелочи, но автомобиль, претендующий на звание даже не хорошего, а просто нормального должен быть от подобных мелочей избавлен. Не должно быть у конкурентной модели никаких скидок на марку, уровень цены и страну происхождения. Не должно быть её и у УАЗа «Пикап». Замечательно, что с каждой новой итерацией «Пикап» всё ближе и ближе к понятию «нормальный автомобиль». Так глядишь, ещё пара рестайлингов, и не останется у него недостатков. Ценовой диапазон у разных версий «Пикапа» велик – от стартовых 804 900 рублей за «пустую машину» до 1 185 000 за исполнение «Максимум». Почти 1,2 миллиона за УАЗ сегодня выглядят как аванс заводу за обещание качественной сборки, комфорта и надёжности. Но, чем чёрт не шутит, а вдруг и вправду стоит рискнуть – работа то с машиной проделана немалая и этот прирождённый крестьянин научился хорошо ездить, быть комфортным и неплохо смотреться в городе. Хотя, конечно, на селе, среди родных берёзок, ему гораздо привычнее. Поглядите, как улыбается, прям не автомобиль, а жеребец!