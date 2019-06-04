TABI значит «путешествие»

Компания Suzuki недавно объявила о появлении на рынке ограниченной серии модели SX4 Tabi со специальной аудиоподготовкой от компании Pioneer. В ходе официальной презентации, представители Suzuki рассказали о всех деталях спецвыпуска и объявили цены. Версия полностью называется Suzuki SX4 Tabi powered by Pioneer. C японского Tabi переводится как «путешествие», и по мнению специалистов японской марки, путешествовать надо с музыкой и песнями.

А чтобы получше их слышать, салон оборудован комплектом динамиков Pioneer. Но в пути может встретиться плохая дорога, поэтому «Путешественник» SX4 получил стальную защиту мотора, мелкую сетку перед радиатором, ворсовые коврики в салоне и багажнике и специальную сумку с логотипом. Акустической модернизации подвергаются только автомобили комплектации GLX серебристого цвета, всего в ограниченной серии будет выпущено 50 экземпляров, снабжённых специальным шильдиком. Половина машин будет с передним приводом, половина с полным. Рекомендованная цена на первые – от 1 615 990 рублей, на вторые – 1 815 990 рублей. Презентация «музыкальной шкатулки» SX4 Tabi прошла в помещении «Ангар» столичного арт-пространства «Хлебозавод» при участии звуковых инсталляций призера синтетической музыки Сергея Филатова. Автор магнитоэлектрической «Лиры», космических завываний и многочисленных прочих звуковых эффектов заставил маленький кроссовер петь, включив его в число своих музыкантов