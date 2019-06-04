Citroen объявил российские цены на кроссовер С5 Aircross

Российское представительство компании Citroen открыло прием заказов на новейший для нашего рынка вседорожник с двойным шевроном. С5 Aircross получил в России три уровня оснащения и два двигателя, включая дизельный, сохранив при этом прогрессивную гидравлическую подвеску.

Интересно, что датой основания бренда Citroen считается 4 июня 1919 года, день появления на свет первой модели Citroen Type A: таким образом, стартом продаж кроссовера российское подразделение марки отмечает вековой юбилей «двойного шеврона».

В России Citroen C5 Aircross появится с одним из двух двигателей на выбор. Бензиновый при объеме в 1,6 л развивает 150 л.с., а 2-литровый дизель – 180 л.с. Оба мотора сопровождаются автоматическими коробками, но у бензинового автомат шестидиапазонный, а у дизельного имеет 8 ступеней. Оба варианта доступны в любой из трех комплектаций, сформированных для российского рынка.

Цена самого доступного С5 Aircross в России составляет 1 875 000 рублей за бензиновый и 2 115 000 рублей – за дизельный варианты. В базовую комплектацию Elite включены подвеска Progressive Hydraulic Cushions с гидравлическими элементами, 6 подушек безопасности, набор водительских ассистентов, цифровая 12,3-дюймовая приборка, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и 6 динамиками, задний парктроник, датчики света и дождя, подогрев передних сидений и круиз-контроль.

За более богатое исполнение Feel придется заплатить 1 965 000 и 2 205 000 рублей соответственно. Доплата подразумевает появление системы для езды по бездорожью Grip Control, двухзонного климат-контроля, передних датчиков парковки, атмосферной подсветки салона, более комфортных передних сидений, релингов на крыше и 18-дюймовых колес.

Топовая версия кроссовера именуется Shine. Отличается эта комплектация светодиодной головной оптикой, продвинутым комплексом систем активной безопасности, системой бесконтактного открытия двери багажника, кнопкой запуска двигателя, беспроводной зарядкой для гаджетов и камерой заднего вида со 180-градусным обзором. Цена, соответственно, составляет 2 125 000 и 2 365 000 рублей.

Для кроссовера предусмотрена широкая программа персонализации, которая включает в себя 30 вариантов цветового оформления экстерьера с возможностью контрастного оформления кузова и отдельных оттенков для вставок в переднем бампере, рейлингов и накладок на двери. Кроме того, опционально доступна система ConnectedCAM, которая подразумевает установку в салонное зеркало HD-камеры, способной выполнять функции видеорегистратора.

Прием заказов на Citroen C5 Aircross в России уже открыт.

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