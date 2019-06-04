В Китае показали «мерседесовский» кроссовер Denza Concept X

Стилисты марки Mercedes-Benz нарисовали для китайского бренда Denza элегантный концептуальный кроссовер, которому уже прочат вполне серийное – электрическое! – будущее. Вполне возможно, что и начинка у электровседорожника тоже будет иметь немецкое происхождение.

Пока, правда, ни о каких технических характеристиках прототипа речи не идет: Denza Concept X представляет собой, по сути, дизайнерский макет (причем пока даже без интерьера). При этом его прилежно снабдили всеми полагающимися по законам жанра элементами – оригинальной светодиодной оптикой, убирающимися в двери ручками, эффектными колесными дисками и тому подобное.

Попутно концепт еще и лишили радиаторной решетки — просто за ненадобностью, недвусмысленно намекнув на его электрическую природу, а в передний и задний бамперы имплантировали блоки светодиодных огней: не исключено, что им предназначено «отрисовывать» некие пиктограммы для общения с окружающим миром.

Утверждается, впрочем, что уже готовы кое-какие расчеты по характеристикам серийного электрокроссовера Denza. Гипотетически его силовая установка должна позволить вседорожнику разгоняться до 100 км/ч примерно за 5 секунд, а блок аккумуляторов – проезжать без подзарядки до 500 км.

По некоторым предположениям, вседорожник китайского бренда Denza может стать близким техническим родственником недавно представленного и уже серийного кроссовера Mercedes-Benz EQC, но ясно это станет только в следующем году.

Близкое же участие немцев в проекте объясняется просто: бренд Denza принадлежит совместному предприятию Daimler и китайского концерна BYD.

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