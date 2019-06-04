Всё о комплектациях нового FAW Besturn Х40 для России

FAW Besturn X40, продажи которого начнутся в России в июне 2019 года, будет поставляться с передним приводом в трёх комплектациях: МТ Сomfort, MT Luxury и AT Luxury, и оснащаться бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 108 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой переключения передач или с 6-ступенчатой АКПП AISIN.

Очень подробный отчёт о комплектациях FAW Besturn X40 пестрит многочисленными опциями, так что приготовьтесь к долгому чтиву.

Базовая комплектация МТ Сomfort будет включать ABS, EBA, EBD, TCS, иммобилайзер, подушки безопасности водителя и пассажира, боковые подушки безопасности. Опции экстерьера в этой комплектации – это галогенные и задние противотуманные фары, литые 17-дюймовые диски, наружные зеркала заднего вида с регулировкой и подогревом, передние ходовые огни, светодиодные задние фонари. Базовая комплектация получит четыре динамика, 8-дюймовый сенсорный дисплей, разъем USB и соединение Bluetooth, водительское сиденье с электрорегулировкой в шести направлениях, датчик наружной температуры, датчики давления в шинах, задние датчики парковки, зеркало заднего вида с антибликовым покрытием, кондиционер, крепление детского сиденья ISOFIX, пассажирское сиденье с регулировкой в четырёх направлениях, передние и задние электрические стеклоподъёмники, подогрев передних сидений, радио, регулировку рулевой колонки по высоте, сиденья с отделкой экокожей, центральный замок.

В комплектации MT Luxury появятся системы безопасности ESP, HAS, а также система Follow me home, обеспечивающая подсвечивание дороги (например, к дому) в тёмное время суток после закрывания машины, и камера заднего вида. Опции экстерьера в этой комплектации будут дополнены дополнительным стоп-сигналом в спойлере, люком с электроприводом, рейлингами на крыше и светодиодными ходовыми огнями.

В комплектации FAW Besturn X40 MT Luxury также доступны бесключевой запуск двигателя, шесть динамиков, бортовой компьютер, датчик света, задний центральный подлокотник, круиз-контроль, многофункциональное рулевое колесо, передний центральный подлокотник с емкостью для хранения, розетка 12 V, система бесключевого доступа в автомобиль, регулировка рулевой колонки по высоте, складывание задних сидений в пропорции 60:40, функция поднятия водительского окна одной кнопкой.

В топовой комплектации АТ Luxury автомобиль будет оснащаться автоматической коробкой передач и всеми перечисленными ранее опциями