Новый Land Rover Defender – на шаг ближе к серии

Прототип Land Rover Defender нового поколения совместно с организацией Tusk Trust завершил суровую программу испытаний в Кении. Эта программа была разработана в рамках инициативы по поддержке африканских заповедников для львов.

Прототип Defender с дополнительно установленным воздухозаборником и в камуфляже, который повторяет цвета ландшафта, помогал отслеживать львов, перевозить оборудование и продовольствие на территории заповедника Борана (Borana) площадью 14 000 га. Уникальная программа позволила специалистам Tusk испытать новый Defender в реальных условиях: автомобиль форсировал реки, буксировал тяжелые прицепы и преодолевал суровое бездорожье. Прототип внедорожника даже был задействован при смене неисправного чипа-ошейника льва, которого на время усыпили с помощью дротика со снотворным с близкого расстояния – непосредственно из автомобиля.

Ник Коллинз (Nick Collins), главный инженер Jaguar Land Rover: «Сейчас мы находимся на заключительных этапах разработки и тестирования нового Defender. Совместные испытания с фондом Tusk в Кении позволили нам оценить возможности автомобиля. Заповедник Борана стал идеальной площадкой для всеобъемлющих испытаний внедорожного потенциала нового Defender».

Бренд Land Rover сотрудничает с фондом Tusk Trust на протяжении 15 лет. Новый Defender прошел серию испытаний в заповеднике Борана в рамках программы по защите львов, нацеленной на привлечение внимания к критической ситуации, в которой оказался этот вид животных по всей Африке.