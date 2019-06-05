Новая модель Haval F7 выходит на российский рынок

5 июня 2019 года в России стартовали продажи нового интеллектуального кроссовера Haval F7. Автомобиль выпускается на новом заводе Haval, расположенном в Индустриальном парке «Узловая» Тульской области.

Новинка дополнит российскую модельную линейку, представленную компактным городским кроссовером H2, семейным кроссовером Н6 и полноразмерным рамным внедорожником Н9. Haval F7 – серийное воплощение концепта HB-02, представленного в 2016 году на Пекинском автосалоне. В России премьера модели состоялась в 2018 году на Московском Международном Автосалоне.

Кроссовер будет представлен с двумя вариантами турбированных четырехцилиндровых рядных бензиновых двигателей различного рабочего объёма 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (190 л. с.), роботизированной преселективной семиступенчатой коробкой передач, передним или полным приводом. Haval F7 будет предлагаться в трёх уровнях комплектации – Comfort, Elite и Premium.

Уже в базовой комплектации Haval F7 имеет богатое оснащение и высокий уровень комфорта. При разработке интерьера дизайнеры использовали концепцию «космической капсулы», создающей ощущение защищённости и уюта. Эта концепция нашла своё воплощение в высокотехнологичных трехмерных деталях, качественных материалах, продуманной эргономике и современных мультимедийных возможностях.

Haval F7 станет первой моделью, выпускаемой на российском заводе в Тульской области, первом зарубежном предприятии бренда Haval с производством автомобилей по полному циклу. Новый завод – современное безопасное, экологичное и интеллектуальное предприятие, открытие которого прошло также 5 июня 2019 года. Комплекс включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов