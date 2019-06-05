Lamborghini все же построила настоящий суперкар для бездорожья

Компания Lamborghini неожиданно рассекретила концептуальный проект под названием Huracan Sterrato, в котором соединила ДНК сугубо асфальтового «Уракана» с генами вседорожного Urus. Получившийся суперкар имеет хоть и призрачные, но все же шансы на серийное воплощение.

Имя концепта – Sterrato – можно перевести с итальянского, как «грунтовка». Построен концепт на платформе Huracan Evo с теми же 640-сильным 5,2-литровым V10, системой полного привода, полноуправляемым шасси, функцией векторизации тяги и тому подобное. Однако, бортовая электроника для Sterrato была заново откалибрована с учетом возможности движения по нестабильным покрытиям.

Кроме того, с прицелом на бездорожье была доработана и ходовая часть. Huracan Sterrato снабдили 47-миллиметровым лифтом подвески, расширенной на 30 мм колеей спереди и сзади, 20-дюймовыми колесными дисками со специальной резиной и соответствующим бодикитом. Кузов суперкара доработан при помощи расширителей колесных арок, алюминиевых защитных накладок на бамперах и днище и алюминиевых же порогов, а брызговики для Sterrato выполнены из особой смеси композитных материалов и эластомерной резины.

Также невиданный доселе концепт снабдили дополнительным светом – «люстрой» на крыше и прожекторами на переднем бампере.

Изображений интерьера Lamborghini не опубликовала, однако утверждается, что он тоже получил внедорожный привкус. К примеру, там появились алюминиевые панели пола, новые карбоновые кресла, четырехточечные ремни и встроенный каркас безопасности.

На данный момент планов по запуску суперкара для бездорожья в серию у Lamborghini нет. Однако, судя по некоторым намекам, в Санта-Агате действительно могут рассматривать возможность по мелкосерийному производству подобных «Ураканов» и даже, чем черт не шутит, идею запуска собственного раллийного монокубка (не случайно при взгляде на этот концепт в памяти всплывает образ легендарных раллийных Lancia Stratos группы 5). Вероятнее всего, руководство марки дождется реакции на Sterrato его потенциальных покупателей.

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