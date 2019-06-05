Наконец-то представлена и вседорожная версия нового Audi A6 Allroad Quattro

Опровергая утверждение, что обещанного три года ждут, Audi выкатила из ингольштадских закромов вседорожную модификацию Allroad всего-то спустя чуть больше года после премьеры A6 нового поколения. Причем сделано это не случайно, а аккурат к 20-летию появления такой модификации в модельной линейке.

К слову, именно в ознаменование столь славной даты и дабы потрафить адептам вседорожной модификации Audi предложит ее особую, юбилейную версию «20 years allroad».

Но, разумеется, главными родовыми признаками модели независимо от каких-либо юбилеев остается более брутальная внешность нового универсала с четырьмя кольцами на решетке радиатора и увеличенный дорожный просвет, который составляет 139 мм, уже превосходя аналогичный параметр обычного A6 Avant на 45 мм. Далее вступает в дело адаптивная пневматическая подвеска, настроенная специально для Allroad и регулирующая величину дорожного просвета в зависимости как от качества дороги, так и от скорости движения.

Если задействовать режим Offroad, который возможен на скорости до 80 км/ч, кузов приподнимется еще на 30 мм, а в режиме Lift «взлетит» аж до 184 мм – при условии, что скорость не превысит 35 км/ч. Если же с бездорожья выскочить на автобан и превысить отметку в 120 км/ч, машина автоматически «присядет» – дорожный просвет уменьшится до 124 мм.

Однако помимо этого новый Allroad располагает штатными функциями, свойственными обычно полноценным вседорожникам — например, системой помощи при спуске, способной автоматически поддерживать заданную приемлемую скорость и удерживать траекторию движения за счет выборочного притормаживания колес.

Силовой агрегат для нового Audi A6 Allroad предложен лишь один – турбодизель V6 3.0 TDI с системой «мягкого гибрида» (стартер-генератор + литий-ионная батарея) – но зато в трех исполнениях: 45 TDI (231 л.с., 500 Нм), 50 TDI (286 л.с., 620 Нм) и 55 TDI (349 л.с., 700Нм). Последний, самый могучий, обеспечивает этой формально отнюдь не «горячей» версии разгон до 100 км/час всего за 5,2 секунды. Ко всем вариантам мотора прилагается 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Tiptronic с самоблокирующимся центральным дифференциалом. В качестве опции возможно оснащение активным задним дифференциалом и полноуправляемым шасси.

Что же касается упомянутой выше повышенной визуальной брутальности, по которой новинку легко узнать, то ее обеспечивает (заодно предохраняя нижнюю часть кузова от легких повреждений) пластиковый обвес по периметру черного цвета или в цвет кузова, решетка радиатора, оформленная в стилистике полноценных вседорожников Audi, защита двигателя снизу и ярко выраженные рейлинги на крыше и защита двигателя снизу.

Любопытно, что при всей популярности таких моделей в Северной Америки, новый Audi A6 Allroad предложен пока только для европейского рынка – по стартовой цене 61,5 тысяч евро. О сроках появления этой модели у российских дилеров пока ничего не сообщается.

По теме:

Движение с эмоциями. Audi, в котором ничего не хочется менять

Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен