Volvo XC60 стал доступен в России по подписке

Компания Volvo открыла в нашей стране сервис Volvo Drive, позволяющий официально арендовать шведские автомобили. На данный момент к аренде доступна, впрочем, только одна модель и только на год, за который арендатор выплатит примерно пятую часть стоимости машины.

В рамках сервиса подписки Volvo предлагает арендовать кроссовер XC60 в топовом исполнении Inscription с 249-сильным бензиновым двигателем Т5. Аренду сейчас можно оформить на год или меньше по цене 59 500 рублей в месяц.

В представительстве Volvo утверждают, что подобная практика избавляет счастливого пользователя автомобиля сразу от нескольких тягостных проблем. Например, ему не надо заботиться о регистрации машины в ГИБДД, о страховании кроссовера по ОСАГО или КАСКО, о сезонной смене резины или регулярном техобслуживании – все это уже предусмотрено условиями подписки.

Кроме того, Volvo предлагает и ряд дополнительных услуг: например, сервис Pick Up & Delivery для арендаторов, у которых нет времени посещать сервисный центр самостоятельно, программа помощи на дорогах и возможность автоматического списания штрафов за нарушения ПДД.

Таким образом, помимо оплаты подписки, арендатору Volvo XC60 придется раскошеливаться только на парковку, мойку и заправку.

В Volvo называют сервис подписки полноценной альтернативой традиционной покупке автомобиля. «Автоиндустрия сегодня находится в процессе коренной трансформации, связанной с изменением потребительских привычек и образа жизни жителей мегаполисов», — заявил руководитель Volvo Car Russia Майкл Мальмстен.

По теме:

Объявлены цены на вседорожный универсал Volvo V60 Cross Country

Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен