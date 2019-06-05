Ян Каллум, главный дизайнер Jaguar, покидает компанию после 20 лет работы

Компания Jaguar Land Rover объявляет, что главный дизайнер Jaguar Ян Каллум, покидает свой пост после 20 лет работы с британским брендом. На его место назначен Джулиан Томпсон, который в настоящий момент занимает должность креативного директора по дизайну. Г-н Томпсон приступит к своим новым обязанностям с 1 июля 2019 года. Среди известных разработок мастера такие модели как F-Type – первый двухместный спорткар от Jaguar, выпущенный с момента завершения производства E-type – а также седаны XE, XF и XJ и первые SUV бренда – F-Pace, E-Pace и недавно представленный полностью электрический I-Pace. Последний в апреле этого года был признан «Лучшим автомобилем года 2019», а также завоевал титулы «Лучший автомобильный дизайн года» и «Лучший зеленый автомобиль года».

Первые 12 лет своего профессионального пути Ян работал в дизайн-студии Ford. Затем стал главным дизайнером TWR Design, где отвечал за такие модели как Aston Martin DB7, Vanquish и DB9. Ян Каллум – один из лучших автомобильных дизайнеров в мире. В 2005 году он получил титул Royal Designer for Industry от Королевского общества искусств (RSA), а в 2014 году Ян был удостоен медали Минервы – высшей награды Профессионального сообщества дизайнеров, вручаемой за достижения в области дизайна